Uluçam'da 200 yıllık gelenek yaşatılıyor

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu yılın ilk toplu iftarını Uluçam Mahallesi sakinleriyle birlikte yaptı. Dağ yöresindeki Uluçam Mahallesi'nde 200 yılı aşkın süredir yaşatılan toplu iftar yemeğine katılan Başkan Dündar, "Köy halkının imece usulü kazanlarda kendi elleriyle pişirdikleri yemeklerle iftarımızı yaptık. Böylesine güzel bir geleneği yaşatmaya devam ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah, bu gelenek daha uzun yıllar yaşamaya devam eder" dedi.

"Gönüller de, Sofralar da Bir"

Pandemi nedeniyle son iki yıldır gerçekleştirilemeyen toplu iftar yemekleri bu yıl yeniden düzenlenmeye başladı. Uluçam'da geçmişi 200 yıl öncesine dayanan ve köy halkının daveti üzerine bu yıl düzenlenen geleneksel toplu iftar yemeğine katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, son iki yıldır Covid-19 salgını nedeniyle düzenlenemeyen toplu iftar yemeklerinin bu sene yeniden düzenlenmeye başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı sürdürüyoruz. Erzak, sıcak yemek ve ekmek dışında, ilçemizin 5 farklı noktasında kurduğumuz iftar çadırlarında vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz iki yıl pandemi nedeniyle gönüller bir olmuş, sofralarımız ayrı kalmıştı. Çok şükür bu yıl Osmangazi'de sofralar da, gönüller de bir" diye konuştu.

İftar sofraları şenlendi

Ramazan ayının manevi coşkusunun doyasıya yaşandığı, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekiştiği toplu iftar yemeklerinin nesilden nesile yaşatılan toplumun en önemli hasletlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı vesilesiyle toplu yemek ve iftarlarımız çok şükür yeniden başladı. Osmangazi'mizin güzel köylerinden biri olan Uluçam Mahallesi sakinlerimizle bir araya geldik. Bu güzel köyümüzün 200 yıldan fazla süredir yaşatılmaya devam eden güzel de bir geleneği var. Her yıl Ramazan ayında düzenledikleri toplu iftar yemeğinde tüm köy halkı ve misafirleri bir araya geliyor. Bizler de, mahalle muhtarımızın daveti üzerine bu yılın ilk toplu iftarında Uluçam Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Atalarından devraldıkları geleneği yaşatmaya devam ediyorlar. Köy halkının imece usulü kazanlarda kendi elleriyle pişirdikleri yemeklerle iftarımızı yaptık. Bu mutluluklarına ortak olmak istedik. Böylesine güzel bir geleneği yaşattıkları için köy sakinlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu gelenek daha uzun yıllar devam eder. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Ramazan ayını bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.

Uluçam Mahallesi Muhtarı Kamil Almaz da iftar öncesi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner ile birlikte köyü gezerek, köyün tarihçesi hakkında bilgi verdi. 200 yıllık geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirten Muhtar Almaz, "İnşallah, bu geleneğimiz daha uzun yıllar yaşamaya devam edecek. Bu yılki ilk toplu iftar yemeği programımıza Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve Başkan Yardımcımız Halil Döner bey, eşleri ile birlikte katılarak bizleri çok sevindirdi, gururlandırdı. Kendilerine, köyümüz halkı adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA