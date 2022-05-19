Ulubey'de Yapılacak Olan Madenin İhalesi Ertelendi - Haberler

GENÇAĞA KARAFAZLI

"Doğamıza, suyumuza ve fındık alanlarımıza sahip çıkıyoruz" diyen Ordu'nun Ulubey ilçesinin sakinleri önceki gün "Madene Hayır" mitingi düzenledi. Miting sonrası "Madene Hayır" platform üyelerinden oluşan 6 kişilik bir heyet Ankara'ya giderek yetkililerle görüştü. Heyet, yapılan görüşmeler sonrası 24 Mayıs'ta yapılacak olan ihalenin ertelendiğini duyurdu. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ihalenin iptal dilmediğini uygun şartlarda ihalenin yapılacağını açıkladı.

Ulubey halkının maden ihalesine karşı önceki gün düzenlediği miting sonrası dün Ankara'ya giden platform üyeleri Akoluk mahalle muhtarı Ramadan Kirpitçi, Akoluk Dernek Başkanı Murat Kirpitçi, Ulubey Muhtarlar Dernek Başkanı Osman Karaca, Ordu Ulubeyliler Dernek Başkanı Temel Yaşar, Ulubey Doğa ve Çevre Platform Dönem Sekreteri Abdülaziz Özen, iş insanı Fedai Bayram, Maden ve Petrol Genel Müdürlüğü'nde yaptıkları görüşmeler sonrası 24 Mayıs'ta yapılacak maden ihalesi alanı içerisinde bulunan Ulubey ilçesini çıkartarak yeniden görüşülmesi için ihaleyi ertelettikleri belirtildi.

"İHALE, ŞARTLAR OLUŞUNCA YENİDEN YAPILACAK"

ORÇEV yönetim kurulu üyeleri 24 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak ertelenen maden ihalesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"24 Mayıs 2022 tarihinde Ulubey ilçesindeki iki alan için yapılacak olan maden arama ihalesi ertelendi bu bir kazanım ancak çözüm değil. Erteleme, ihalenin uygun koşullar oluştuğunda yeniden yapılacak anlamı taşıyor. Ayrıca Gülyalı, Altınordu ve Korgan'daki maden arama ihaleleri yapılacak. Ulubey halkının birlikteliği ve dayanışması ihaleyi ertelendi ancak iptal edilmedi. Tehlike devam ediyor."

Mitingde Ulubey Akoluk Dernek Başkanı Murat Kirpitçi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara, "Eğer bugün buraya madenci girerse, yarın siz buraya giremezsiniz" diye seslenmiş, yapılacak olan maden ihalesinin iptal edilmesini istemişti. Miting platformundan oluşan 6 kişilik bir heyet Ankara'ya giderek yetkililerle görüşmüştü.