Ulu Önder Atatürk Aliağa'da düzenlenen programla anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Aliağa'da düzenlenen tören ve programlarla anıldı.

Aliağa'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreni; İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde, siren sesleri eşliğinde gerçekleştirilen 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene ayrıca; Aliağa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cemil Bozdemir, daire amirleri, kurum müdürleri, askeri erkan, gazi ve şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma programı, Aliağa TÜPRAŞ Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen program ile devam etti. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz yaptı. Programda öğrenciler tarafından gerçekleştirilen; 10 Kasım Atatürk Oratoryosu, piyano dinletisi ve zeybek gösterisi katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Aliağa TÜPRAŞ Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu fuaye alanında ise Atatürk fotoğrafları sergilendi. - İZMİR