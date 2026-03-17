Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin güney, iç ve doğu kesimlerinde yağmur ve gök gürültülü sağanak beklediğini duyurdu. Ayrıca doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı riski olduğu belirtildi. Hava sıcaklıkları ise kuzey ve batıda normallere yakın, iç kesimlerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Artvin'in kuzeyi ile zamanla Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve yurdun iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16

İstanbul : Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve doğusu ile öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde il merkezi ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
