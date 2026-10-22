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ULB öğrencileri yüzde 43'lük harç artışına karşı kampüs girişlerini barikatla kapattı

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ULB öğrencileri yüzde 43'lük harç artışına karşı kampüs girişlerini barikatla kapattı Haber Videosunu İzle
ULB öğrencileri yüzde 43'lük harç artışına karşı kampüs girişlerini barikatla kapattı
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Belçika'da ULB ana kampüsünde öğrenciler, harç ücretinin 835 eurodan 1194 euroya çıkarılmasını protesto için girişleri barikatla kapattı. Eyleme akademisyenler ve üniversite çalışanları da katılırken, gün boyu halka açık 'Toplum Dersleri' verilecek.

Belçika'da hükümetin politikalarını protesto eden öğrenciler, Brüksel Hür Üniversitesi (ULB) ana kampüsünde girişleri barikatlarla kapatarak, yükselen eğitim giderlerine karşı eylem başlattı.

Belçika'nın önde gelen üniversitelerinden Brüksel Hür Üniversitesi'nin (ULB) Fransızca eğitim veren Merkez Solbosch Kampüsü'nde öğrenciler, hükümetin politikalarını protesto etmek üzere eylem başlattı. Gen-Z Contre-Attaque adlı öğrenci birliğinin düzenlediği ve yerel saatle 06.00'da başlayan eylemde öğrenciler, kampüsün ana girişlerine barikatlar kurdu. Tüm gün sürecek protestoya öğrencilerin yanı sıra akademisyenler ve üniversite çalışanları da katıldı. Eylemciler, özellikle üniversite harç ücretinin 835 eurodan bin 194 euroya çıkarılmasıyla yüzde 43'lük bir artış yaşandığını ve bunun öğrencilerin yüzde 58'ini olumsuz etkilediğini belirterek, tepki gösterdi.

Ders geçme sistemindeki değişiklikler de tepki çekti

Öğrenciler, yalnızca harç artışını değil, aynı zamanda ders geçme sistemindeki değişiklikleri de hedef aldı. Reformun elitçi yaklaşımı güçlendirdiğini, öğrencileri desteklemek yerine elemeye dayalı bir sistem kurduğunu savunan eylemciler, ayrıca toplu taşıma ücretlerine yapılan zamlar ve protesto hakkını kullanan öğrencilere karşı polisin güç kullanması gibi unsurların gençlerin eğitim hakkını baskı altına aldığını belirtti. Öğrenciler, eğitim politikalarındaki değişikliklerin yalnızca bugünü değil, gelecek kuşakların fırsat eşitliğini de tehdit ettiğini savundu.

Organizatörler, üniversite yönetiminden bugün dersleri iptal etmesini ve üniversitenin özellikle temizlik gibi hizmetlerde taşeron uygulamalarına son vermesini talep etti. Eylem kapsamında ayrıca gün boyu öğretim üyeleri ve araştırmacılar tarafından "Toplum Dersleri" adı verilen halka açık dersler verilecek. Bu derslerin hareketin karşı çıktığı politikaları görünür kılmayı ve öğrenci dayanışmasını güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

"Eylemlerimiz sonuç veriyor"

Eylemlere katılan bir öğrenci, "Öğrenciler olarak görüşlerimizi duyurmak için buradayız. ULB kampüs girişinde barikat uyguluyoruz. Konserler var. Sesimizi duyurmak istiyoruz, çünkü işe yarıyor. Harçların yükselmesine, otobüs abonmanları zamlarına karşı çıkıyoruz ve geri adım atılıyor. Biz askerileşmeye de karşıyız. Orduya inanılmaz paralar aktarılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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