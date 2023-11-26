Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup, geçen süre zarfında temas kurulamamıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup, geçen süre zarfında temas kurulamamıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel