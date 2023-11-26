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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Zodiac Maritime firmasına ait Central Park isimli kimyasal tanker, Aden Körfezi Yemen açıklarında seyir yapar iken bu sabah saatlerinden itibaren iletişim kesilmiş olup, geçen süre zarfında temas kurulamamıştır.