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Dalış faaliyeti başlatılacak geminin su altındaki görüntüsü ortaya çıktı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sabah saatlerinden itibaren Batuhan A gemisine dalış faaliyeti gerçekleştireceğini duyurdu. Denizde ve sahilde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, geminin su altındaki görüntüleri de ortaya çıktı

Marmara Deniz'inin İmralı Adasının güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisini arama kurtarma faaliyetlerine yönelik çalışmalar denizden ve havadan sürdürülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yapılan çalışmalar neticesinde deniz yüzeyinin 51 metre altında tespit edilen geminin, Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir. Batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı. Ekiplerin çalışmaları sürerken batan geminin su altı görüntüleri de paylaşıldı.

Dalış faaliyeti başlatılacak geminin su altındaki görüntüsü ortaya çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Saat 06:32'de Bakanlığımız Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine uydu yardımlı arama kurtarma sisteminden (COSPAT-SARSAT) Batuhan A gemisine ait acil durum sinyali alınmıştır. İvedilikle Tüm deniz ve hava arama kurtarma unsurlarına bildirim yapılarak deniz olayı bildirilmiş, Türk Radyo vasıtası ile Bölgedeki gemilere duyurular yapılmaya başlanmıştır.

GEMİ PERSONELİNİN CEP TELEFONLARIYLA KURULAN TEMASTAN YANIT ALINAMADI

Gemiye yapılan telsiz çağrılarına cevap alınmaması üzerine, Liman Yönetim Bilgi Sitemi üzerinden, geminin acentasının yapmış olduğu gemiye ait personel listesi beyanındaki tüm denizcilerimizin, Gemi İnsanları Bilgi Sitemindeki mobil cep telefonları ile temas kurulmaya çalışılmış maalesef herhangi bir yanıt alınamamıştır.

Ulaştırma Bakanlığı, Batuhan A gemisi için dalış faaliyeti başlatacak

Tekraren tüm arama kurtarma unsurlarına, geminin EPİRB cihazından alınan COSPAT-SARSAT acil durum sinyalinin, geminin batmış olması nedeniyle otomatik olarak uydu sinyali göndermiş olabileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu bilgisi verilerek, uydudan alınan gemi pozisyonuna ilaveten Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemimizden alınan geminin son pozisyonu da paylaşılmıştır.

Dalış faaliyeti başlatılacak geminin su altındaki görüntüsü ortaya çıktı

DENİZ YÜZEYİNİN 51 METRE ALTINDA TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir.

Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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