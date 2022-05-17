Son Dakika | Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi - Haberler

- Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi

KİEV - Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 88 yaşında hayatını kaybeden Ukrayna'nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk için cenaze töreni düzenlendi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk'un 10 Mayıs'ta 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Kravçuk için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Ukrayna'nın en büyük uluslararası sergi ve kongre merkezi Ukrayna Evi'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska, Ukrayna'nın eski Devlet Başkanları Leonid Kuçma, Viktor Yuşçenko ve Petro Poroşenko da katıldı.

Zelenskiy, "Leonid Kravçuk, akıllıca tavsiye için danışılabilecek bir adamdı. Ülkemiz için en zor anlarda bile insanların isteklerini her zaman duydu ve anladı. Bağımsız Ukrayna'nın oluşumuna katkısı ve totaliterliğin üstesinden gelmesi paha biçilemez. Leonid Kravçuk, kendine güvenen, paha biçilmez deneyimi, saldırganı yenmemize, güçlü ve barışçıl bir Avrupalı Ukrayna devleti inşa etmemize yardımcı olacak" dedi.

Kravçuk'un, Baykovo Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.