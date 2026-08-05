Kuzey Kore Füze Birliği Rusya'nın Batısına Konuşlandırılıyor

Ukrayna İstihbarat Müdürlüğü'nden Andrii Cherniak, Kuzey Kore'ye ait bir füze birliğinin Rusya'nın batısına konuşlandırılmaya başlandığını açıkladı.

Ukrayna, Kuzey Kore'ye ait bir füze birliğinin Rusya'nın batısına konuşlandırılmaya başlandığını ve füze birliğinin Ukrayna'ya yönelik saldırılar için 120 balistik füze ile 6 fırlatma rampasıyla donatılmış olabileceğini söyledi. Ukrayna İstihbarat Müdürlüğü'nden Andrii Cherniak, Rusya'nın yaklaşık 90 Kuzey Koreli personelden oluşan füze birliğini, 112. Füze Tugayı bünyesinde, batı Rusya'daki Voronezh bölgesine konuşlandırmayı planladığını söyledi. Pyongyang'ın Rusya'ya 40 adet KN-23 ve KN-24 füzesi ve personelden oluşan yeni bir birliği gönderdiğini dile getiren Cherniak, toplam füze sayısının önümüzdeki ay üst düzey görüşmelerde kesinleştirileceğini dile getirerek, " Rusya, konuşlandırmanın 120 Kuzey Kore balistik füzesi ve 6 fırlatma rampasını içermesini bekliyor" dedi. Çernikak, Kuzey Kore'nin 2023 yılının sonu ile Ağustos 2025 arasında Rusya'ya 150 füze tedarik ettiğini söyledi.

Moskova'nın 2022'deki Ukrayna saldırılarının ardından Rusya'ya daha fazla destek vermeye başlayan Kuzey Kore, Rusya ile 2024'te karşılıklı savunma anlaşması imzaladı.

Ukraynalı yetkililer ise, Kuzey Kore'nin Rusya'ya top mermisi sağladığını ve 2024'te Ukrayna'nın kara saldırısını engellemek için Rusya'nın Kursk bölgesine 14 bin asker gönderdiğini savunuyor.

Ukrayna askeri kaynakları, Kuzey Kore'nin KN-23 ve KN-24 füzelerinin Rusya'nın Iskender füzelerinden daha geniş menzile ve daha büyük yük kapasitesine sahip olduğunu ancak çok daha az isabetli ve yüksek sivil kayıplara neden olduğunu ifade ediyor.

Rusya, 2023 yılının sonlarına doğru Ukrayna'ya KN-23 ve KN-24 füzeleri ateşlemeye başladı.

Çernikak, Ukrayna sınırındaki Rusya'nın Kursk bölgesinde yaklaşık 9.500 Kuzey Kore askerinin bulunduğunu, ancak bunların şu anda Ukrayna'ya karşı askeri operasyonlara doğrudan katılmadığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen ay, Kremlin'in Kuzey Kore'den 30.000 asker daha göndermesini istediğini ve Rusya'nın Voronej bölgesinde bu askerleri karşılamak için hazırlıklar yaptığını söylemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı