Ukrayna'dan Tahliye Edilen Ahıska Türklerinden Oluşan 7'nci Kafile Elazığ'a Geldi - Haberler

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucu ülkeden tahliye edilen Ahıska Türklerinden oluşan yedinci kafile Elazığ'a ulaştı. Kente gelen yedinci kafileyle konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü sayısı bin 113'e ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucu Elazığ'da Aşağıdemirtaş Geçici Barınma Merkezi'ne yerleştirilen Ahıska Türkleri yaşadıkları günleri ve korkuları anlatarak Türkiye'ye gelmekten dolayı muylu olduklarını dile getirdiler.

"YAŞAYACAK MIYIZ BİLMİYORDUK"

Elazığ'a gelen Ahıska Türkü bir vatandaş şunları söyledi:

"Ben Ukrayna'da doğdum yaşadım. Nasıl günler geçti savaş içinde. Savaş içinde zordu, her yer kapandı. Biz köyde yaşadığımız için orada askerler yoktu. Orası şanslı çıktı. Büyük şehirlerde insanlar çok kötü durumdaydı. Onlar çok kötü saldırıya uğradılar. Çoluk çocuklarını kaybetti. Çoğu aç kaldı, bizde öyle durum olmuştu ki her yer kapanınca insanlara yiyecek bulmak zordu. Çocuklara gıda bulmak, süt bulmak... Şükürler olsun ki insanlar kendi ektiği yemekleri vardı da onları yiyordular. Onun için çok şükürler olsun, ağırdı durum, korku içindeydik, neye uğrayacağımızı bilmiyorduk. Yaşayacak mıyız yaşamayacak mıyız bilmiyorduk. Belki bize de saldırabilirlerdi. Her gün umutla yaşıyorduk. Bugün iyiyiz çok şükür, çocuklarımız korkuyordu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk ama Türkiye'deki halk bütün elinden geldiği kadar destek verdiler. Bütün Ukrayna'daki millet hepsi Türkiye'yi biliyorlar. Türkiye'ye destek verdiği için, günahsız insanları çıkardığı için, yardım ettiği için, onlar da çok minnettar."