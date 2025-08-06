Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celal, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ü Ziyaret Etti
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin detaylar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ü ziyaret etti.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal'i ağırladı. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel