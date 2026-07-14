UKABDER 2026 ilk yarısında yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı

Uluslararası Kardeşlik Seferberliği Derneği (UKABDER), 2026 yılının ilk altı ayında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetleriyle yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaştı. Afrika başta olmak üzere birçok bölgede kalıcı eserlerin açılışını gerçekleştiren dernek, yetim desteklerinden gıda yardımlarına, eğitim faaliyetlerinden Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına kadar geniş kapsamlı projelere imza attı.

UKABDER tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yılın ilk yarısında toplam 280 bin kişilik sıcak yemek ikramı gerçekleştirildi. Ramazan ayı faaliyetlerini de kapsayan çalışmalarda ihtiyaç sahibi ailelere ve yetimlere yönelik yardım organizasyonları düzenlenirken, 26 bin 600 adet ekmek dağıtımı yapıldı. Dernek tarafından sürdürülen yetim destek programları kapsamında ise Haziran ayı sonu itibarıyla 961 yetim ve hafız öğrencinin barınma, eğitim, gıda ve temel yaşam ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmaya devam ediyor. Bunun yanında her ay düzenli olarak desteklenen 301 kardeş aileye yönelik erzak yardımları da sürdürülüyor. Yıl başından bu yana gerçekleştirilen erzak dağıtımları kapsamında ise toplam 3 bin 305 gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ortalama dört kişilik aile hesabıyla değerlendirildiğinde, söz konusu erzak yardımlarının kardeş aile projesi ile birlikte yaklaşık 14 bin 424 kişiye ulaştığı ifade edildi.

Kalıcı eserler hizmete açıldı

UKABDER, sadece acil yardım faaliyetleriyle değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir projeleriyle de çalışmalarını sürdürdü. Dernek tarafından yıl boyunca Afrika'dan Gazze'ye, Arakan Kamplarından Türkiye'ye gerçekleştirilen Kardeşlik Seferberliği programı kapsamında çok sayıda kalıcı eser hizmete açıldı. Yılın ilk altı aylık dönemi çerçevesinde Darüsselam Kız Yetimhanesi, Hazreti Eyüp Hastanesi, Hazreti Nuh Marangoz Atölyesi, Hazreti İdris Dikiş Atölyesi, Rabiatül Adeviyye Dikiş Atölyesi, Fatih Sultan Mehmet Han Camii, Bilal-i Habeşi Camii ve Nasrullah Camii, Sırr-ı Vahdet Meyve Bahçesi, muhtelif su kuyuları, Bokoro Şehri Depolu Su Kuyusu, Nour'ul Marif Kız Meslek Okulu'nun açılışları gerçekleştirilirken, eğitim ve sosyal yaşam alanlarından oluşan çeşitli projeler de hizmete alındı. Dernek yetkilileri, söz konusu projelerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değil, bölge halkının eğitim, üretim ve sosyal kalkınmasına katkı sunacak kalıcı yatırımlar olduğunu belirtti.

Gazze unutulmadı

UKABDER, dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü yardım çalışmalarının yanında Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerini de sürdürdü. Dernek tarafından yıl boyunca Gazze'de toplam 15 bin kişilik sıcak yemek ikramı gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra her biri 10 ton kapasiteli 15 tanker içme suyu bölge halkına ulaştırıldı. Toplamda 150 ton içme suyuna karşılık gelen yardım organizasyonunun, temiz suya erişimde ciddi zorluk yaşayan ailelere destek olmak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Dernek yetkilileri, Gazze'deki insani krizin devam ettiğini belirterek bölgeye yönelik yardım faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de sürdürüleceğini ifade etti.

"Amacımız şahsi kazanç değil, Allah rızasıdır"

UKABDER Genel Başkanı Murat Uğur, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, derneğin kuruluşundan bu yana aynı anlayışla hareket ettiğini söyledi. Yürütülen çalışmaların tamamen hayırseverlerin emanetleriyle gerçekleştirildiğini belirten Uğur, "Bizim hiçbir zaman şahsi zenginleşme, makam veya çıkar elde etme gibi bir hedefimiz olmadı. Kurulduğumuz günden bu yana tek gayemiz Allah rızasını kazanmak ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşabilmek oldu. Afrika'da açtığımız yetimhaneler, hastaneler, camiler, meslek edindirme atölyeleri ve eğitim projeleri bunun en somut göstergeleridir" dedi.

Son dönemde bazı sivil toplum kuruluşları üzerinden oluşan olumsuz algıların kendilerini de üzdüğünü ifade eden Uğur, "Dernek isimlerinin karalandığı, insanların güven duygusunun zedelendiği dönemlerden geçiyoruz. Ancak UKABDER olarak şeffaflık ilkesinden asla taviz vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayırseverlerimizin emanet ettiği her bağışın hesabını verebilen bir anlayışla hareket ediyoruz. Biz sözü geçen bazı yapılar gibi şahsi çıkar veya şahsi zenginleşme peşinde değiliz. Tek hedefimiz Allah rızası için iyiliği büyütmek ve kardeşlik köprüleri kurmaktır" diye konuştu.

"Bugüne değil yarına hizmet ediyoruz"

UKABDER'in yardım faaliyetlerinin sadece anlık ihtiyaçları karşılamakla sınırlı olmadığını vurgulayan Uğur, derneğin temel vizyonunun kalıcı eserler bırakmak olduğunu söyledi. Açılan yetimhaneler, eğitim merkezleri, sağlık tesisleri, camiler, üretim atölyeleri ve tarımsal projelerin bu anlayışın ürünü olduğunu ifade eden Uğur, "Biz bugüne değil yarına hizmet etmeyi hedefliyoruz. İnsanların kendi ayakları üzerinde durabileceği, üretime katılabileceği ve geleceğe umutla bakabileceği projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Yardımlarımızı sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla birleştirerek kalıcı eserler ortaya koymaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yılın ikinci yarısında da Afrika, Gazze, Türkiye, Arakan Kampları ve farklı ihtiyaç bölgelerinde insani yardım faaliyetlerini sürdürmeyi hedefleyen UKABDER, yeni eğitim projeleri, su kuyuları, yetimhaneler ve sosyal kalkınma yatırımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı