Uğur Işılak'tan Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi'ne Anlamlı Ziyaret

Sanatçı Uğur Işılak, Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek özel bireylerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında engelli bireylerle sohbet etti, atölyelerdeki çalışmaları inceledi ve bir kursiyerden kitap hediye aldı.

Sanatçı Uğur Işılak, Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek özel bireylerle bir araya geldi. Merkezdeki tesbih çini, çömlek, müzik ve seramik atölyelerini gezen Işılak, kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ürünleri inceledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında ortopedik engelli Merve Elman, yazarı olduğu "Var Bir Hayalimiz" adlı kitabını imzalayarak sanatçı Uğur Işılak'a hediye etti. Bu anlamlı an, merkezde duygu dolu bir atmosfer oluşturdu.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da hazır bulundu. Engellilere yönelik yürütülen hizmetleri yakından inceleyen Işılak, İl Müdürü Aykut'a hitaben, "Yaptığınız iş gerçekten çok manevi bir iş; bu dünya için olduğu kadar öteki dünya için de çok önemli. Böylesine anlamlı bir hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sanatçı Uğur Işılak, ziyaretin sonunda müzik korosuna da eşlik ederek özel bireylerle birlikte türküler seslendirdi. Neşeli anların yaşandığı bu bölümde, Işılak'ın sıcak tavırları ve samimi ilgisi büyük beğeni topladı.

İl Müdürü Hasan Aykut, sanatçıya teşekkür ederek merkezin faaliyetleri ve özel bireylere yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

Uğur Işılak, engellilere hizmet etmenin bir toplumsal görev ve sosyal sorumluluk olduğunu belirterek, "Bu merkezlerde yapılan çalışmalar insanlık adına büyük bir değerdir. Burada olmaktan mutluluk duydum," ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı ayrıca Erzurum'da belgesel çekimi amacıyla bulunduğunu belirterek, şehrin kültürel dokusunun ve insanlarının kendisini her zaman etkilediğini söyledi.

Ziyaret, atölyelerde yapılan sohbetler, türküler ve özel bireylerin samimi ilgisiyle son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
