Uğur Bayraktutan: "28 Mayıs Akşamı Türkiye, Mustafa Kemal'in Türkiye'si Olacak. En Ufacık Karamsarlığa Kapılmayalım"

CHP’den yeniden Artvin milletvekili seçilen Uğur Bayraktutan, "Bu ülkeyi özgürlük ve umudun hepimizin Türkiye’si yapacağız. Umut var ise başarı da vardır ve kazanım da vardır. Bu parlamenter demokrasi ile cumhuriyetle, özgürlüklerle başka bir tercih arasındaki bir yol ayrımıdır. Yani siyahla beyaz ve doğruyla yanlış, kötüyle iyi arasındaki bir tercihtir. İnanıyoruz ki 28'inin akşamı Türkiye, Mustafa Kemal'in Türkiye’si olacak ve bu konuda en ufacık karamsarlığa kapılmayalım” dedi.

UĞUR İSTANBULLU

CHP'den yeniden Artvin milletvekili seçilen Uğur Bayraktutan, "Bu ülkeyi özgürlük ve umudun hepimizin Türkiye'si yapacağız. Umut var ise başarı da vardır ve kazanım da vardır. Bu parlamenter demokrasi ile cumhuriyetle, özgürlüklerle başka bir tercih arasındaki bir yol ayrımıdır. Yani siyahla beyaz ve doğruyla yanlış, kötüyle iyi arasındaki bir tercihtir. İnanıyoruz ki 28'inin akşamı Türkiye, Mustafa Kemalin Türkiye'si olacak ve bu konuda en ufacık karamsarlığa kapılmayalım" dedi.

CHP'den yeniden Artvin milletvekili seçilen Uğur Bayraktutan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin açıklama yaptı. Bayraktutan, şunları söyledi:

"BU ÜLKEYİ ÖZGÜRLÜK VE UMUDUN TÜRKİYESİ YAPACAĞIZ"

"Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü yapılacak, büyük bir umut var önce onu ifade edeyim. Beklentimiz şuydu; birinci turda seçimin bitmesiydi ama halkın tercihi ve kararı bir kere başımızın üzerinde öncelikle onu ifade etmek isterim. Ama birinci seçimden sonra alanda gezdiğimiz kadarıyla ve aldığımız bilgiye göre ve birebir temaslarımızda görüyoruz ki inşallah yanılmayacağız ve 28'inde bu iş bitecek. Bu ülkeyi özgürlük ve umudun hepimizin Türkiye'si yapacağız. Umut var ise başarı da vardır ve kazanım da vardır. Bu parlamenter demokrasi ile cumhuriyetle, özgürlüklerle başka bir tercih arasındaki bir yol ayrımıdır. Yani siyahla beyaz ve doğruyla yanlış, kötüyle iyi arasındaki bir tercihtir. İnanıyoruz ki 28'inin akşamı Türkiye, Mustafa Kemalin Türkiye'si olacak ve bu konuda en ufacık karamsarlığa kapılmayalım. Bütün yurttaşlardan beklentimiz şudur; ama fakat gibi bağlacına sığınmadan en önemli görev olan yurttaşlık görevini gelip sandıklarda kullansınlar. Şundan kaygı duymasınlar şöyle bir şüphe içerinde de olmasınlar bizim oyumuz ne oluyor ve kaybolacak mı diye. Evet bu konuda birinci turla ilgili kaygılarımız vardı ama bununla ilgili ikinci turdaki soru işaretlerini giderecek önlemlerimiz aldık. Bakın Artvin'de bile hemen hemen her sandıkta sandık görevlilerimizin ve bina görevlilerimizin dışında ayrıca beş tane müşahidimizi görevlendirdik. Bu ne demektir, bütün halkımızı göreve çağırıyoruz. Sandık demek namus demektir, demokrasinin en önemli aracı sandıktır ve o anlamda pazar günü çıkacak olan sonuç, Türkiye için bir yol ayrımıdır.

"TÜRKİYEYİ BATAKTAN ÇIKARACAK İSİM KEMAL KILIÇDAROĞLU'DUR"

Bütün yurttaşlarıma buradan tarihi bir tarihi bir seslenişte bulunmak istiyorum, o da şu; bakın Türkiye'de fiyat artışı ve enflasyon belli ve içinde yaşamış olduğumuz durum belli. Beka sorunu diyerek kafaları karıştıranlara inat, Türkiye'yi önümüzdeki süreçte bu bataktan çıkaracak siyasi anlayışa ihtiyaç var ve onun ismi de Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İnşallah 28'i akşamı Türkiye'de Mustafa Kemal'in koltuğuna 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu oturtarak bu karabasandan çıkacağız. O nedenle bütün yurttaşlarımızı bir kere daha Mustafa Kemal'e ve onun ilke ve inançlarını yaşatan, Cumhuriyet devrimlerini içinde özdeşleştiren bir siyasal anlayışa oy vermelerini talep ediyor ve buradan diyorum ki her şey güzel olacak, karamsarlığa kapılmasınlar büyük bir umutla geliyoruz ve 28'inden sonra 29'unda Türkiye yeni bir güne uyanacak ve o gün hepimiz umutla gelecek kaygısı yaşamadan çocuklarımızın özgürce umut içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Haydi hep beraber el ele tutuşarak güzel günlere, söz sende, sözümüzün gereğini yapalım diyorum. Umutla yeni Türkiye'yi birlikte kuralım diyor, bütün yurttaşlarıma sevgi ve saygılarımı gönderiyorum."