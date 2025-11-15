Ufest Gençlik Festivali'nde Ulaştırma Vizyonu Konuşuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen Ufest Gençlik Festivaline katılan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ülkemizin; 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ve 1,5 milyara insana ulaşabilen ender bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde dört gün süresince gerçekleştirilen Ufest Gençlik Festivali, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katıldığı programla sona erdi. Program öncesinde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret eden Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, üniversitenin Şeref Defteri'ni imzalayarak, Rektör Sözbir'le görüşme gerçekleştirdi. Rektörlük ziyareti sonrasında "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı programa geçildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Nedim Sözbir, eğitiminden meslek hayatına kadar Ulaştırma Bakanlığı'nın hep içinde olduğunu belirterek sözlerine başladı. Ulaştırma Bakanlığı'nın çeşitli alanlarında görev yaptığını ifade eden Sözbir, son olarak TÜRSAT danışmanlığı görevi sebebiyle Ulaştırma Bakanlığı'na hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyerek Bakan Yardımcısı Boyraz'ı Düzce Üniversitesi'nde ağırladıkları için onur duyduğunu dile getirdi.

"Önemli misyon taşıyor"

Ulaştırma Bakanlığı'nı bağlı birimleriyle birlikte okul şeklinde nitelendiren Nedim Sözbir, Ufest'in; Türkiye Yüzyılında, ulaştırma ve alt yapı alanlarında ülkemize vizyon kazandıran projeleri öğrencilere tanıtması ve ilham vermesi bakımından da son derece önemli misyon taşıdığını vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

"Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, en güzel zaman diliminin gençlerle geçirilen zamanlar olduğunu belirterek öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkemizin; 4 saatlik uçuşla, 67 ülkeye ve 1.5 milyara insana ulaşabilen ender bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Osman Boyraz, Avrasya lojistiğinin merkezinin Türkiye olduğunu ifade etti. Son 20 yılda ülkemizdeki 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağını, 29 bin 742 km'ye çıkardıklarına dikkat çeken Boyraz; Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi ülkemize vizyon kazandıran büyük projeler hakkında önemli bilgiler paylaştı.

"İstanbul-Ankara arasındaki mesafe 80 dk düşecek"

Demiryolu projelerinden de söz eden Osman Boyraz, Süper Hızlı Tren Hattı ile İstanbul-Ankara arasındaki mesafenin 80 dakikaya kadar düşeceğinin altını çizdi. Doğaya saygılı, insan odaklı ve çevreye duyarlı bir misyonla hareket ettiklerini belirten Bakan Yardımcısı, bu kapsamda "Her 1 Bilet 1 Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" kampanyasıyla 13 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarının müjdesini verdi.

Havayolu, denizcilik ve haberleşme alanlarındaki önemli projelerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Boyraz, Rektör Sözbir'in TÜRKSAT 6 A projesinde yer aldığını dillendirerek emekleri için kendisine teşekkür etti.

"Türkiye dünyada kendi uydusunu yapabilen 11. ülke"

Ülkemizin dünyada kendi uydusunu yapabilen 11. ülke olduğunu belirten Osman Boyraz, imkansızlıkların başarının önünde engel olmadığını ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

Sürpriz hediyelerin de verildiği program, Doğu Ekspresi bileti çekilişinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - DÜZCE