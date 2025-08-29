UEDAŞ'tan Dolandırıcılık Uyarısı: Trafolara Grafiti ile Farkındalık Projesi

UEDAŞ, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle trafolar üzerinde dolandırıcılık uyarısı içeren grafitilerle toplumsal farkındalık projelerine bir yenisini ekledi.

UEDAŞ, toplumsal farkındalık projelerine bir yenisini ekleyerek trafolara dolandırıcılık uyarısı resmetti. Proje, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi.

Güney Marmara'da 5 milyondan fazla nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma katkı sağlamayı sürdürüyor. 2017 yılında başlayan ve sektöründe öncü olan "Trafolar Konuşuyor" projesi bugüne kadar organ bağışından emniyet kemerine, kadına şiddetten kan bağışına kadar birçok konuda farkındalık mesajı verdi.

Dolandırıcılığa karşı grafiti uyarısı

Proje kapsamında Bursa Nene Hatun Caddesi üzerindeki trafoya, "Telefonla gelen dolandırıcıya kanma!" mesajı grafiti sanatıyla işlendi. Etkinliğe katılan Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun da yer aldığı çalışmada açıklama yapan UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu şunları söyledi;

"Bugüne kadar 74 trafomuzu toplumsal farkındalık için grafiti ile renklendirdik. Bu projeyi İl Emniyet ve Asayiş Müdürlüğümüzle birlikte hayata geçirdik. Trafolarımız, gün içinde birçok insanın önünden geçtiği noktalarda yer alıyor. Biz de bu noktada duyarlılık oluşturmayı amaçlıyoruz. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Bursa'da dolandırıcılık vakalarının arttığına dikkat çeken Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Suvat Sezer ise şu ifadeleri kullandı;

"Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak mala karşı işlenen suçlarda Türkiye'de ilk sırada yer alıyoruz. Kentimizde mala karşı işlenen 3 bin 500 suçun yaklaşık 2 bin 500'ünü dolandırıcılık oluşturuyor. Bu oldukça yüksek bir oran ve büyük kısmı telefonla gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızı bu konuda sürekli uyarıyoruz. Polis ya da savcı kimseden para talep etmez. Bugün burada bir kez daha bu uyarıyı yaptık. UEDAŞ'ın bu konudaki katkısına teşekkür ediyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
