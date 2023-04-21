Ücretsiz sanat kursu Birce'ye ilham oldu

Bayraklı Belediyesi tarafından ücretsiz verilen piyano kursuna katılarak ilk kez müzikle tanışan 9 yaşındaki Birce Hüma Şahin, TRT ile Devlet Opera ve Balesi'nin çocuk korolarına seçildi.

Bayraklı Belediyesi tarafından ücretsiz verilen piyano kursuna katılarak ilk kez müzikle tanışan 9 yaşındaki Birce Hüma Şahin, başarısıyla yaşıtlarına örnek oldu. Önce piyano çalmayı öğrenerek kendisini bu alanda geliştiren Birce, eğitmenlerinin yönlendirmeleriyle de ses sınavlarına katıldı. TRT ile Devlet Opera ve Balesi'nin çocuk korolarına seçilen başarılı öğrenci, geleceğine sanatla yön veriyor. Başkan Serdar Sandal, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanını yaşarken Birce'nin azmi ve başarısı tüm arkadaşlarına umut olsun. Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız" dedi.

Yeteneğiyle herkesi hayran bıraktı

Bayraklı Belediyesinin ücretsiz sanat kursları öğrencilerin geleceğine yön veriyor. 7'den 70'e herkesin katılabildiği kurslar kimilerine yeni bir meslek, kimilerine de hobi kazandırıyor. Bayraklı Vali Namık Kemal Şentürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Birce Hüma Şahin de binlerce kursiyerden biri 5 yaşındayken İhsan Alyanak Kültür Merkezi'ndeki piyano kursunda müzikle tanışan Birce, sanat alanındaki gelişimi ve başarılarıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Bayraklı Sanat Akademisi çatısı altında verilen ücretsiz piyano kursuyla sanata atılan başarılı öğrenci, ailesi ve eğitmenlerinin yönlendirmeleriyle ses yeteneği de keşfedilerek TRT ve Devlet Opera Balesi sınavlarına katıldı. Şarkı söylemeyi çok seven ve bu alandaki yeteneğini sınavlarda da gösteren Birce, önce TRT Çocuk Korosu'na, sonrasında da Devlet Opera ve Balesi'nin çocuk korosuna seçildi. Özel sanat okullarının da ilgisini çeken Birce, kısa zamandaki başarısı ve gelişimiyle de yaşıtlarına örnek oldu.

"Sanatçı olmak istiyorum"

Müziği çok sevdiğini ve iyi bir sanatçı olmayı istediğini vurgulayan Bayraklılı Birce, "Şarkı söyleyip sahneye çıkmak istiyorum. İyi bir sanatçı olmayı hayal ediyorum. Başkanımız Serdar Sandal'a, benim gibi çocukların hayallerine ulaşabilmesi için sunduğu bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Baba Ferhan Şahin ise, "Kızımızla gurur duyuyoruz. Onun başarısının tüm çocuklara ilham olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Onların başarısı bizim gururumuz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Birce gibi yüzlerce çocuğumuza ücretsiz sanat, spor ve kültür kursları düzenliyoruz. Çocuklarımızın başarısı bizim gururumuz oluyor. Onların yeteneklerini keşfetmek, geleceklerine yön vermek bizi mutlu ediyor. Arkadaşlarına ilham olan öğrencimizi kutluyorum. Biz çocuklarımız için tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Her zaman onların yanında oluruz. Onların yüzünün gülmesi bizim için her şeye değer" şeklinde konuştu. - İZMİR