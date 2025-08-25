Tuzla Kiptaş Sitesi'nde 22 milyon lira usulsüz olarak istendi, kat malikleriyle yönetim davalık oldu

Tuzla Kiptaş Hilal Konutları'nda site yönetimi tarafından 640 kat malikinden, gerekçesiz ve usule uygun olmayan yöntemlerle toplam 22 milyon TL para istendiği iddia edildi. Yönetim kurulunun kararı olmadan yapılan fiber altyapı, kamera sistemi, interkom ve hidrofor yenilenmesi gibi masraflar için çıkarılan borç karşısında mağduriyetlerine çözüm arayan site sakinleri, yönetime kayyum atanmasını bekliyor.

Toplam bin 332 daireli Tuzla Kiptaş Konutları'nda kat malikleriyle yönetim arasında yaşanan anlaşmazlık mahkemeye taşınıyor. İddiaya göre, site yönetimi tarafından kurul kararı olmadan ve "Alınan kararların kat malikine tebligatla bildirilme" usulüne aykırı olarak, kat maliklerine yalnızca Whatsapp üzerinden bilgilendirme yapıldı. Fiber altyapı, kamera sistemi, interkom ve hidrofor yenilenmesi gibi işlemler gerekçe gösterilerek 13 bin 602 TL ücret istenirken; 640 kat malikine toplam 22 milyon TL borç çıkarılmış oldu. Borca itiraz eden kat malikleri, karara aykırı şekilde göreve devam eden site yönetiminin ödeme yapmayı kabul etmeyenleri ise tehdit ettiğini ileri sürdü. 640 kat maliki, topladıkları imzalarla birlikte davayı Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşınmaya hazırlanırken, site sakinleri yaşadıkları mağduriyeti paylaştı.

"Tebligatla bildirilmeden borca sokuyorlar"

Kiptaş Hilal Konutları kat maliklerinden Bülent Dursun, istenen paranın tamamen usulsüz olduğunu, site yönetiminin bu süreçte kimseye danışmadan hareket ettiğini belirterek, "Bundan 1 ay önce yönetimden bize mesaj geldi. Çeşitli masraflar için kat maliklerinden 13'er bin lira para istendi. Ancak bunu Whatsapp yoluyla gönderiyorlar, Kat Malikleri Kanunu'nda böyle bir şey yok. Bunun toplamı 22 milyon lira yapıyor. Bu 22 milyon lirayı nereye harcayacaklar? Projesi yok, dokümanları yok, bize herhangi bir tebligat gönderilmedi. Birden bire bizi bir borç içine soktular. Bir de üstüne tehditkar bir şekilde 'Bunu ödemezseniz ceza alacaksınız' dediler. Biz de bu karara karşı çıkmak için 640 kat maliki olarak imza topladık. İlk önce arabulucuya gittik, yönetim direkt olarak 'Biz sizinle anlaşmıyoruz, mahkemeye gidin' dedi. Tam 17 aydır idaredeler, seçimlere 4 ay kala bizden bu 22 milyonu talep ettiler. İnsanın aklına şüphe geliyor tabii bu neyin nesidir diye. Bana hiçbir şey tebligatla bildirilmeden beni borca sokuyorlar. 332 daireden toplam 22 milyon lira istiyorlar. İlk önce '3 ay içinde ödeyin' dediler; baktılar ki karşılık bulmadı 4 takside çıkardılar. Ben 19 bin lira emekli maaşı alan bir insanım, sana 14 bin lirayı nasıl ödeyeceğim? Tabii ki biz de sitemiz için güzel şeyler isteriz ama bu böyle dayatmayla olacak iş mi? Bize danışmaları gerekiyordu, burası bize ait. Bir de bu yönetim kurulu, 'Bize evet diyen ve para yatıranlar şerefli ahlaklı, para yatırmayanlar şerefsiz ahlaksızdır' diyor bizim için. Bunların hepsinin hesabını soracağız" dedi.

"Benim rızam yok, sen hangi hakla dayatıyorsun"

Kiptaş Konutları 1'inci Etap sakinlerinden Turan Durmuş, site yönetiminin ödeme yapmayan kat maliklerine hakaret ettiğini ve icraya vermekle tehdit ettiğini aktardı. Kendi rızası olmadan herhangi bir işlem yapılmasının kanuna aykırı olduğunun altını çizen Durmuş, şu şekilde konuştu: "Bizden istenen şeylerin toplam maliyeti 22 milyon. Eğer hidrofor gerekiyorsa ve değişecekse bunun fizibilite raporu yapıldı mı? Bunun için bizim onayımız alındı mı? Bunları neye göre değiştiriyorsun, hangisi arızalı hangisi değil? Kafalarına göre bir şeyler yapıyorlar. Benim katıma kamera taktırmak istiyorlar; benim onayımı almadan bunu asla yapamazsın, anayasada yeri yok. Benim bunlar için rızam yok, sen bunu hangi hakla dayatıyorsun?"

"Aidata yüzde 56 zam yaptılar"

Site sakinlerinden Fadime Türk, yaşanan mağduriyet karşısında yetkililere çağrıda bulunarak, "Usulsüzlük çok, yapılan haksızlıklar çok ve şeffaf olmayan konular çok. Devletimizden ve yetkililerden bizzat konuya el atmalarını bekliyoruz" dedi. Önceki dönemlerde site yönetiminde temsilci olarak görev yapmış olan Abdurrahman Engin, kendisinin de mağdur olduğunu ifade ederek, "Ben temsilciydim ve başımdan bir takım olaylar başımdan geçti. Burada kumpas yapıldı. Şu anki temsilciler kurulu geçersizdir, yönetim de geçersizdir ve meşruiyeti yoktur. Yönetmelikteki 19. ve 24. maddeleri değiştirerek yönetimi kendilerine uydurdular. Ben 'Kat Malikleri Kurulu defterine işleyin' dedim. Bunu yönetmelik diyor ben söylemiyorum. Ben sadece görevimi yaptım ancak başıma gelmeyen kalmadı. Yönetmeliğe göre değil kendi kafalarına göre idare ediyorlar. Bir sene daha görevde kalmak için kendilerini ve kendi seçtikleri insanları da maaşa bağladılar. Geçen sene aidata 900 lira veriyorduk. Buna yüzde 53-56 zam koyarak bin 375 lira yaptılar" ifadelerini kullandı.

"Bunların hiçbiri lüks değil, hepsi mecburi ihtiyaçlar"

Söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapan site yönetiminden sorumlu E.B. ise "18 yıllık bir siteyiz, yapılması için sunduğumuz hizmetleri burada çoğu kişi destekliyor. En basitinden sitenin hidrofor masrafı geçen sene 150 bin liraydı; bu sene sadece 8 ayda 100 bin lira kadar bir masraf çıktı. Tuzla Kiptaş Konutları Türkiye'nin pek çok ilçesinden kalabalık nüfuslu bir site. Bu yüzden de kamera sistemi son derece gerekli bir güvenlik önlemi bizim için. Sitemizde vardiyalı olarak çalışan sadece 4 güvenlik görevlisi var ve bunun dışında kamerasız bir şekilde site güvenliğinin sağlanması mümkün değil. Özellikle hırsızlık açısından fazla adli olay oluyor ve savcılıktan, polisten sık sık kamera görüntüsü istenmesine rağmen bizde olmadığı için veremiyoruz. Bunların hiçbiri lüks değil, hepsi mecburi ihtiyaçlar. Bizim kat maliklerini bilgilendirmediğimiz söyleniyor ama kesinlikle doğru değil. Her bloğun kendi temsilcisi var ve çoğu oy birliğiyle seçilmiş kişiler, temsilciler bu işlemleri kabul ettiler. Zaten neyin eksik olduğu görünüyor ve herkes de bunun farkında. Eğer hidroforları şimdi yaptıramazsak seneye 1 milyon TL gibi bir rakam ayırmak zorunda kalacağız. Yoldan geçen herkesten imza topladılar, kaç tanesi gerçekten kat maliki belli değil. Bizim söylemediğimiz şeyleri söylemişiz gibi davrandılar. Bunu yazılı olarak ispatlayabilirler mi?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, durumu protesto etmek için site önünde toplanarak "Yönetim istifa" sloganı atan kat malikleri, site yönetimine kayyum atanması için de çağrıda bulundu. - İSTANBUL