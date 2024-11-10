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Tutak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Tutak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında Ağrı'nın Tutak İlçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında Ağrı'nın Tutak İlçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Anma merasimi Atatürk Anıtına yapılan çelenk sunumu ile başladı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Atatürk'ü Anma Töreni, Tutak Öğretmen Evi Konferans Salonu'nda Tutak Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunuldu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildiği program dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.

Anma programına Tutak ilçe Kaymakamı Erkan Adıbelli, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri vatandas¸lar ve o"gˆrenciler katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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