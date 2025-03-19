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Tuşba'da Sağlık Çalışanlarına Afet Eğitimi Verildi

Tuşba'da Sağlık Çalışanlarına Afet Eğitimi Verildi
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Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Tuşba Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına afet eğitimi vererek tatbikat düzenledi. Eğitim, afet öncesi ve sonrası bilinçlenmenin önemini vurguluyor.

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Tuşba Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına afet eğitimi verildi.

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri tarafından verilen eğitimin ardından tatbikat yapıldığını belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş, "Burada uygulanan eğitim, afet öncesi ve sonrası bilinçli olmak, afetin etkilerinin azalması noktasında büyük önem arz etmektedir. Van ilimizin depremler ve yangın konusunda risk taşıyan bir il olması, afet konusunda bilinçli olmamızın son derece önemli olduğunu göstermektedir. Afet konusunda bilinçli olmak, afet anında yapmamız gerekenlerin eğitimini almak ile birlikte afet öncesi yapılması gerekenler konusunda farkında olmakla mümkündür. Bu vesile ile AFAD Müdürlüğümüze vermiş oldukları eğitim için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan tatbikatın ardından eğitim sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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