Tuşba Belediyesinde 'Toplu İş Sözleşmesi' sevinci

VAN - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, her daim çalışanın alın teri soğumadan emeğinin karşılığının ödenmesi gerektiği anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Tuşba Belediyesi bünyesinde sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin 'Mali ve Sosyal' haklarının belirlenmesini esas alan 'Toplu İş Sözleşmesi' düzenlenen bir törenle imzalandı. Belediye hizmet binası önünde düzenlenen 'Toplu İş Sözleşmesi' imza törenine Belediye Başkanı Salih Akman'ın yanı sıra AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç ile Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanları katıldı.

"Biz namus sözü verip de kimseyi işten çıkarmadık"

Her daima çalışanın alın teri soğumadan emeğinin karşılığının ödenmesi gerektiği anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Akman, hiçbir zaman kimseye 'Namus' sözü vermediklerini ifade ederek, "Biz namus sözü verip de işçileri işten çıkarmadık. Bugüne kadar hiçbir işçi kardeşimizi siyasi görüşünden dolayı işten çıkarmadık. Ak belediyelerin dışındaki belediyeler 'Namus' sözü verdikleri halde 50 bin kişiyi mağdur ettiler. Bizler ak belediyeciliğin gönül belediyecilik olduğunu biliyoruz ve talimatları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyoruz" dedi.

"Göreve geldiğimizden bu yana yüzde 600 oranında zam yaptık'

Görevde bulundukları 4 yıllık süre zarfında Tuşba'ya kazandırdıkları hizmet binası, İskele Sahil Bandı İkinci Etap, 5 bin 300 metre uzunluğundaki İskele Sahil Yolu Birinci ve İkinci etapları, Şemsibey Mahallesi İbrahim Öngün ile Beyüzümü Mahalle parkları, mahallelere yapılan sentetik çim sahaları, makine ikmal garajı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile yapılan çok maksatlı spor kompleksi, yarı olimpik yüzme havuz ve 500 kişi kapasiteli tribünlü futbol sahası. kat karşılığı 324 adet konut yapımı ile Bedesten Çarşısı projesi hakkında bilgi veren Başkan Akman, "İmkanlarımız dahilinde ve günün şartlarını dikkate alarak yaptığımız toplu iş görüşmesi neticesinde ulaşabileceğimiz en güzel noktada uzlaşmaya vardık. Sosyal haklar ile birlikte yüzde 60 oranında zam uyguladık. Göreve geldiğimiz günden bu yana ise siz değerli emekçi kardeşlerimize enflasyon farkı ile birlikte yüzde 600 oranında zam yaptık. Alın terinin karşılığı olan zamlar annenizin ak sütü gibi sizlere helal olsun" ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Akman, imzaladıkları sözleşmenin çok daha hızlı ve verimli hizmetler olarak geri döneceğine inandığını vurgulayarak, "Belediye başkanınız olarak sizlerle gurur duyuyorum. Toplu iş sözleşmesinin sizlere ve ailenize hayırlar getirmesini temenni ediyor; Tuşba'yı sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise hak davanın ve ak belediyeciliği neferleri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açmış olduğu yolda yürümeye devam ettiklerini söyledi. İl Başkanı Güray, "Ben sayılan bu hizmetlerin hayata geçirilmesinden Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın ve teknik ekibine kadar bir çok kişinin emeği olduğunu biliyoruz. Şunu da iyi biliyoruz ki emeğin ve alın terin paydaşı olan sizler olmadıkça bizim hiçbir projemiz hiçbir işe yaramaz. Çünkü bu projelerin en büyük sahibi ve uygulayıcıları sizlersiniz. O yüzden sizleri son derece önemsiyoruz" dedi.

Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ise yapılan 3 yıllık toplu iş sözleşme ile tüm çalışanların ücretlerine yüzde 60 oranında iyileştirmenin yapıldığı söyledi. Zam ile birlikte işçilerin çalışma şartları ve yıllık izinleri gibi bazı hakları da kazandırdıklarını ifade eden Akdeniz, "Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman'ın babacan tavırlarından ve çalışanlara verdikleri desteklerden dolayı hepinizin huzurunda teşekkür eder, protokolünün hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç'in de selamlama konuşması yaptığı toplu iş sözleşmesi imza töreni, işçilerin Başkan Akman'a çiçek ve plaket takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.