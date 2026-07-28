Türkuaz Arama Kurtarma Derneği’nde başkanlık değişimi: Deniz Temel göreve başladı
AFAD akrediteli Türkiye’nin ilk su altı arama kurtarma derneği Türkuaz’da başkanlık görevine Deniz Temel seçildi. Uzun yıllardır dernekte operasyon sorumlusu olarak görev yapan Temel, su altı, dağ, deprem, çığ, sel ve arazi kaybolmalarında arama kurtarma çalışmalarını sürdürecek.
AFAD'a akrediteli Türkiye'nin ilk su altı arama kurtarma derneği olan Türkuaz Arama Kurtarma Derneği'nde Deniz Temel başkan oldu.
Kayseri ve birçok ilde gönüllü olarak arama kurtarma faaliyetlerini yürüten Türkuaz Arama Kurtarma Derneği'nin başkanı değişti. Dernekte uzun yıldır operasyon sorumluluğunu yürüten Deniz Temel, başkan olarak seçildi. Uzun yıllardır sualtı Arama kurtarmada dalgıç olarak tanınan Temel, yeni göreviyle yine sualtı, dağ, deprem-enkaz, çığ, sel ve arazi kaybolmalarında arama kurtarma çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı