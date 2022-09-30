Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir'in kızı dünyaevine girdi Yerel Haberler Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir'in kızı dünyaevine girdi Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir'in kızı Birdane Özlem Özdemir, Okan Cem Yavuz ile dünyaevine girdi. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir'in kızı dünyaevine girdi ANKARA - Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir'in kızı Birdane Özlem Özdemir, Okan Cem Yavuz ile dünyaevine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, telgraf ile tebrik mesajı yollayarak çifte mutluluklar dileklerini iletti. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir'in kızı Birdane Özlem Özdemir, Okan Cem Yavuz ile dünyaevine girdi. Ankara Demirspor Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen düğün töreninde mutlu çiftin nikah şahitliğini, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, Eski Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ak Parti Ankara Milletvekili Metin Külünk, Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, İzol Aşireti Reisi Mehmet Ali İzol ve iş adamı Hacı Ömer Okutucu yaptı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un, genç çiftin nikahını kıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genç çifte telgraf ile tebrik mesajı yollayarak mutluluklar dileklerini iletti. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz Özdemir Özdemir Ankara Genel Yerel Haberler

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