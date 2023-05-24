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Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg Tatvanlılarla buluştu

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg Tatvanlılarla buluştu

Yerel Haberler

Bitlis'in Tatvan ilçesine tanıtım amacıyla gönderilen Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine tanıtım amacıyla gönderilen Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İlk olarak ilçe merkezindeki AVM önüne getirilen araç, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Burada Togg koltuğuna geçen AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin de hazır bulunduğu tanıtım programında Togg'u inceleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. AVM önündeki tanıtımın ardından ilçe merkezini turlayan Togg daha sonra ilçeden ayrıldı. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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