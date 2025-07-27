Türkiye'nin Orman Yangınlarıyla Mücadelesi Yoğun Devam Ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Türkiye'nin çeşitli noktalarında meydana gelen yangınlarla mücadele kapsamında 5 bin 400 personel, 119 hava aracı ve bin 537 kara aracının görev yaptığı açıkladı.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımında, "Karabük, Bursa, Antalya, Mersin, Ankara, Kahramanmaraş ve Bursa illerimiz başta olmak üzere ülkemizin birçok farklı yerleşim yerinde meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmaları, Orman Teşkilatımız başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan sürdürülmektedir. Bahse konu orman yangınları ile mücadele kapsamında; 5 bin 400 personel 119 hava aracı bin 537 kara aracı görev yapmaktadır" ifadeleri kullandı.

Afad Başkanlığının süreci takip ettiği ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde çalışmalarında devam ettiği bildirildi.

20 - 26 Temmuz tarihleri arasında olası risklerin önüne geçmek amacıyla; 10 ilde meydana gelen yangınlarda 53 yerleşim biriminde vatandaşlar güvenli bölgelere alındı. Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Antalya, Uşak, Sakarya ve Karabük illerinde toplam 8 bin 269 küçükbaş ve büyükbaş hayvan güvenli bölgeye alındı. Karabük, Sakarya, Bilecik, Antalya, Mersin, Uşak ve Kahramanmaraş'ta 56 konut, 4 ahır, 9 samanlık ve 10 depo için hasar tespiti yapıldı. Gün içinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Eymir Gölü mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak üzere AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte, olay bölgesine intikal etti. Görevli ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. - ANKARA