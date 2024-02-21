KAAN ilk uçuşunun ardından alkışlarla karşılandı

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Milli Muharip Uçağı KAAN, ilk uçuşunu Ankara'da yaptı. Gerçekleştirilen testlerin ardından ilk kez havalanan Milli Muharip Uçağı KAAN, uçuş sonrası başarıyla tekrar üssüne döndü.

PİLOT KOLTUĞUNDA BARBAROS DEMİRTAŞ OTURDU

KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının ve piste dönemsinin ardından, KAAN uçağın yapımında ve geliştirilmesinde çalışan personel tarafından alkışlarla karşılandı.

İŞTE YERLİ SAVAŞ UÇAĞI KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Tek kişilik kokpite sahip uçak, azami 55 bin fite kadar çıkabiliyor. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın özellikleri arasında bulunuyor. Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, 5. Nesil uçak üretebilen 5 ülkeden birisi oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZA ATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın gövdesine 1 Mayıs 2023 tarihini yazarak imza atmıştı. Daha sonra KAAN'ın kokpitinde uçak hakkında bilgi alan Erdoğan, gazetecilere de el sallamıştı.