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Türkiye'nin İlk Yerli Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörü Faaliyete Geçiyor

Türkiye'nin İlk Yerli Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörü Faaliyete Geçiyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk yerli hava trafik kontrolörü eğitim simülatörünün, İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pist operasyonları için kullanılacağını açıkladı. Eğitim kapasitesinin artırılacağı ve Avrupa'da bir ilk olan uygulamanın hayata geçirileceği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli eğitim simülatörünün 3'lü pist operasyonları için kullanılacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatöründe verilen eğitimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, DHMİ bünyesinde hava trafik kontrolörlerinin temel eğitimlerinde kullanılan simülatörde önemli bir güncelleme yaptıklarını belirterek, "Yakın zamanda İstanbul Havalimanı'nda başlatacağımız eş zamanlı bağımsız 3'lü pist operasyonları kapsamında hava trafik kontrolörlerimize yerli simülatörümüzde destek eğitimi vereceğiz. 360 derece görsel kule ortamında oluşturduğumuz modellemeler ile verilen eğitimlerde havalimanlarının 3 boyutlu modelleri kullanılacak. Bu sayede Avrupa'da bir ilk olacak olan uygulamayı hayata geçirirken hava trafik kontrolörlerimizin eğitim süreçlerine de katkı sağlayacağız" dedi.

Hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü ile bu alanda çalışacak olan personele verilen eğitim kapasitesinin de önemli ölçüde arttığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, simülatör uygulamasının Türk havacılık sayfasında uzun yıllardır önemli bir yer tuttuğunun altını çizdi.

Hava trafik kontrolörleri simülatör ile eğitimlerini pekiştiriyor

Yerli simülatör ile stajyer hava trafik kontrolörlerinin teorik bilgilerini gerçekçi senaryolarla pekiştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Yaptığımız düzenlemelerle aktif görevde bulunan hava trafik kontrolörleri için de ileri düzey eğitimler ve zorlu operasyonel senaryolarla deneyim kazanmalarına imkan sağlayacağız. Aynı zamanda eğitim tekrarlarını da artırarak mesleğe yönelik temel bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunacağız" dedi.

Esenboğa Havacılık Akademisi'ne 180 derece eğitim simülatör kuruldu

Yerli simülatör projesi kapsamında Esenboğa Havacılık Akademisi'ne DHMİ tarafından geliştirilen 2 adet 180 derece Meydan Kontrol Simülatör Sistemi'nin kurulduğunu bildiren Bakan Uraloğlu, "Ankara'da bulunan Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne ise 21 pozisyonlu Yaklaşma ve Saha Kontrol Simülatör Sistemi'nin kurulumunu gerçekleştirdik" dedi. Bakan Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bulunan mevcut simülatör sistemlerine de Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 3 boyutlu simülatör modellerinin entegre edildiğini belirterek, eğitim süreçlerinin daha geniş kapsamlı olarak devam edeceğinin altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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