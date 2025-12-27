Türkiye'nin ilk serebral palsili uzay mühendisi Karakaş, Konukoğlu'nu ziyaret etti

Türkiye'nin ilk serebral palsili uzay mühendisi Turgay Karakaş, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nu ziyaret etti.

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesince düzenlenen "Proje Arastası 2025" etkinliği kapsamında Gaziantep'e gelen Karakaş, halk arasında "beyin felci" olarak da bilinen SP ile 8 Mart 1977 tarihinde dünyaya geldiğini söyledi. Etkinliğe katılmasında, Ankara Gaziantepliler Derneği'nin büyük katkısı olduğunu anlatan Karakaş, fiziksel engeli nedeniyle yaşadığı zorluklar ve okul sıralarında gördüğü ayrımcılığa inat, eşine az rastlanır başarılara imza atmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Öğretmen babası ve ev hanımı annesinin desteğiyle okulda matematiğe ilgi duyduğunu ve başardığını belirten Karakaş, ortaokuldaki Türkçe öğretmenin kendisini rencide etmesi ve buna çok üzülmesi nedeniyle 1994'teki üniversite sınavında Türkçe sorularını çözmediğini, sayısal soruları yanıtlayarak ilk 25'e girdiğine dikkat çekti.

Çocukluk hayali uzay alanında eğitim almak isteyen Karakaş, o dönem uzay mühendisliği bölümü olmadığı için tek tercih yaptığı Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'ne yerleştiğini bildirdi.

Uzay mühendisliği için gerekli yeterliliği sağlayabilmek amacıyla aynı anda matematik, fizik ve kimya alanında yan dal yapan, mühendislik için gerekli fark derslerini de gören Karakaş, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) görev aldığını anımsattı.

Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden olmanın kendisi için gurur verici olduğunu vurgulayan Karakaş, "Savunma sanayine yönelik projelerde görev alıyorum. Türkiye'nin uzun menzilli ilk seyir füzesi, SOM füzesinin projesinde çalıştım. Şu anda da SAGE bünyesinde yürütülen bütün projelerde aktif rol alıyorum" dedi.

Devlet okullarında okuduğunu, lise döneminde dünya çapında düzenlenen fizik ve matematik olimpiyatlarına katılarak, dereceler aldığını da aktaran Karakaş, dershane sınavlarında hep derece aldığı için aynı anda üç dershaneye farklı dersler almak amacıyla ücretsiz gittiğine vurgu yaptı.

Karakaş, "Matematik benim hayatım. Kendimi en iyi matematikle anlatabiliyorum. Çocukken mahallede çocuklarla tartışıp onlardan dayak yediğimde annem hep 'Sen onları bilginle, matematikle döveceksin' derdi. Ben de hayatım boyunca kendimi matematiğe verdim" diye konuştu.

"İmkansız diye bir şey yok, sadece biraz zaman alıyor"

"Bizler hasta değiliz, SP, sarı saç, mavi göz, büyük burun, küçük kulaklı olmak gibi bir farklılık" diyen Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Hiç yürüyemeyen, konuşamayan arkadaşlarımız da var benim gibi kendi kendine yetebilenler de var. Bizim için hiçbir şey kolay olmuyor ama imkansız diye bir şey de yok, sadece biraz zaman alıyor. Ayrıca şunu da vurgulamak istiyorum; zekaya inanmıyorum, başarının temeli çok çalışmaktır. Şunu da eklemeden geçemeyeceğim, bir çocuğa ailesinin yapabileceği kötülüklerden birisi de zeka düzeyini ölçtürmektir."

"Çok etkilendim"

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da Turgay Karakaş'ın konferansta ve kendisini ziyaretinde aktardıklarından çok etkilendiğinin altını çizdi. Karakaş'ın, karşılaştığı zorluklara rağmen ulaştığı başarının yollarını yaşadıkları ile anlattığını hatırlatan Konukoğlu, herkesin Turgay Karakaş'ı dinlemesini önerdi.

Turgay Karakaş'ın, Abdulkadir Konukoğlu'nu ziyaretine, başdanışmanı Oktay İyisaraç, teknik danışmanı Ethem Bozkurt ve Ankara Gaziantepliler Derneği Başkanı Mehmet Gürpınar da katıldı. - GAZİANTEP