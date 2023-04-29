Türkiye'nin en uzun tarih şeridi komutanları ağırladı

Türkiye'nin en uzun tarih şeridi olan Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi komutanları ağırladı.

Bilecik Belediyesinin yaptırdığı Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi bütün Osmanlı padişahlarının hayatlarını anlatan yazılar ve resimler ile donatılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve misafirlerine bu alanda yetkililer tarafından Bilecik'in tarihi hakkında bilgiler verildi.

Korgeneral Kurtoğlu, gezisi sonrası yaptığı konuşmada, "Burada bizlere rehberlik eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri en güzel şekilde ağırlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar çokta memnun kaldık. Osmanlı Padişahlarının hayatının görsel ve işitsel teknolojilerle anlatıldığı 200 metrelik ülkemizin ve dünyanın en uzun tarih şeridini bizlerde çok beğendik. Bilecik'imize çok yakışmış" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK