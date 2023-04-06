Türkiye'nin en büyük savaş gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliği taşıyan TCG Anadolu'nun pazartesi günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki istif sınıfı fırkateynler kapsamında üç yeni fırkateynin yapımı için Ankara'da sözleşme imzalandı. Üç farklı tersanede eş zamanlı olarak 36 ayda inşa edilip donanmanın hizmetine verilecek olan gemilerin imza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı ve TAİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Süalp Ömer Ürkmez, Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Demir Koloğlu ile savunma sektörü temsilcileri katıldı.

"Anadolu gemimizin Deniz Kuvvetleri'ne teslim törenini yapacağız"

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliği taşıyan TCG Anadolu'nun teslimatına ilişkin konuşan Demir, "Pazartesi günü Anadolu gemimizin Deniz Kuvvetleri'ne teslim törenini yapacağız. Bu projelerle sadece yerli savunma sanayimizi kalkındırmakla kalmıyoruz. Ülkemize maddi kazançlar da sağlamış oluyoruz. Bu konuda da yükleyicilerimiz ve diğer sistem üreticileri gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bu tabii onlar için de bir antrenman tabiri caizse, çünkü böyle iddialı rakamlarda proje yaptıklarında yurt dışında ihraç imkanları ortaya çıktığında da oradaki marjlarını son derece artırabilecek duruma geliyorlar" açıklamasında bulundu.

"Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklı mücadelemiz var"

Türkiye'nin denizlerde olan varlığına dikkati çeken Demir, mavi vatan kavramının çok önemli olduğunu dile getirerek, "Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklı mücadelemiz var. Bu mücadeleleri ancak ve ancak mavi vatanda güçlü olarak sürdürebiliriz. Mavi vatanda gücümüz de bu yerli, milli sistemlerimiz olacak. Gemilerimizin sadece kendileri değil, içerisindeki bütün sistemlerin yerli olması bizim için çok büyük avantajlar sağlıyor olacak. Deniz filomuzu yenilemeye, geliştirmeye devam edeceğiz. MİLGEM'ler bir adım. İnşallah daha yeni projelerimiz de geliyor olacak. Bu yıl yine teslimatları göreceğiz. İ sınıfı fırkateynimizin, beşinci bir gemimizin teslimini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Demir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Proje hızı açısından da 36 ay iddialı bir süre dedik. Ama zaten meseleye iddialı başladığımızın bir göstergesi olarak da icra komitesi kararından hemen hemen dört ay sonra sözleşmeyi imzalamak da aslında savunma sanayimizde artık yeni bir moda geçtiğimizin bir işareti."

Törende ayrıca dalgıç tespit sonarı (DTS) Aras-2023'ün yapılacak MİLGEM'lere teslimatı için de sözleşme imzalandı. TCG Anadolu'da aktif olarak kullanılan ve MİLGEM 6,7 ve 8'inci gemilerde de toplamda üç adet olarak kullanılacak olan Aras-2023, yerli ve milli platformları su altından gelebilecek tüm dalgıç tehditlerine karşı korumayı amaçlıyor.

MİLGEM İ Sınıfı Fırkateyn Projesi

Yapısı itibarı ile ada sınıfı korvetlerden farklı özelliklere sahip olan MİLGEM İ Sınıfı Fırkateyn Projesi, üzerinde taşıyacağı silah elektronik sistemlerin büyük oranda yerli üretim olması sebebiyle Türk savunma sanayii adına kritik bir önem taşıyor. İ sınıf fırkateynler, denizaltı savunma, su üstü ve hava savunma harbi yetenekleri, ileri karakol faaliyetlerinin icrası, keşif, gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma ve erken ihbar özellikleriyle dikkat çekiyor. Ada sınıfına göre silah sistemlerinde yapılan donanım değişikliği ve ilaveler nedeniyle boyu 10 metre uzatılmış olan ilk milli fırkateynler, 3 bin 100 ton desplasman, 113 metre uzunluk ve 14,4 metre genişliğe sahip. MİLGEM İ sınıfı fırkateyn, ada sınıfı korvetlerden hava savunma güdümlü mermiye sahip olma kabiliyeti ile de farklılaşıyor. - ANKARA