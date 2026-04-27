Türkiye'nin en büyük lale tarlasında ziyaretçi rekoru

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde 50 dekarlık alanda kurulan ve Türkiye'nin en büyük lale üretim alanı olma özelliğini taşıyan lale tarlasında ziyaret süreci sona erdi. Kapılarını 18 Nisan Cumartesi günü açan tarlayı, 9 günlük süre zarfında yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti.

Yurt içindeki pek çok park ve bahçeyi süsleyen lalelerin yetiştiği alan, açık kaldığı süre boyunca doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festival havasının hakim olduğu alanda, üniversite öğrencileri ve yerel esnaflar tarafından kurulan stantlarda çiçekten taçlar ile çeşitli hediyelik eşyaların satışı yapıldı. 18 Nisan'da başlayan ve büyük ilgi gören ziyaretçi programının tamamlanmasıyla birlikte tarlada hasat sürecine başlanacağı öğrenildi.

Lale bahçesini gezmeye gelen vatandaşlar ise her yıl geldiklerini ve çok güzel olduğunu belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
