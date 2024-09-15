Narin Güran'ın Mezarı Dört Bir Yerden Ziyaretçilerle Dolup Taşıyor

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de cansız bedeni bulunup 9 Eylül'de defnedilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarın yurdun dört bir yanından ziyaretçiler gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, mezarın buradan alınıp şehitliğe taşınmasını istiyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos kaybolan, 8 Eylül'de mahalledeki Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in mezarına ziyaretler devam ediyor.

Kent merkezi ve birçok şehir vatandaşlar mezarlığa ziyarete gelen arasında Narin'in akranları da bulunuyor. Mezarlığa gelenler, kitap, oyuncak ve çiçek bırakıyor, dua ediyor. Yurdun dört bir yanından ziyaretler devam ederken, bazı vatandaşlar Narin'in mezarının şehitlik mezarlığına taşınmasını talep etti.

Şehir merkezinden Narin'in mezarına ziyarete gelen Mülkiye Aslan, Narin'e bunlar yapıldıktan beri uyumadıklarını, psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. Narin'in bunu hak etmediğini ifade eden Aslan, "Narin'in yeri burası değil, şehitlik mezarlığı. Narin'e bunu yapanlar ne diye Narin'i buraya getirmişler. Bu kız, melektir, şehittir. Bu kızın bunların arasında ne işi var. Narin'e bunu yapanların idamını istiyoruz. Narin'i buradan kaldırıp şehitliğe götürsünler" dedi.

Gaziantep'ten gelen Garip Hindioğlu, Narin için geldiklerini, diğer ölen bebekler için, ölen kadınlar için geldiklerini ve bu işe bir son verilmesini istediklerini dile getirdi. Toplumun nereye gittiğin, durup sorgulanma zamanı geldiğini kaydeden Hindioğlu, "8 yaşındaki çocuk, öldürülüp üstüne taşlar koyulacak ne yapabilir. Bu vahşet ne? Bugün Narin ölüyor, yarın Ayşe, öbür gün başkası. Gavurun memleketinde bu durumu görmüyoruz. Müslüman ülkesinde günlük kadın ve çocuk cinayeti" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR