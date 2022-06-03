Türkiye'nin Değerleri Çankaya'da Yaşatılıyor - Haberler

Çankaya Belediyesi, ilçede yaşamış ve topluma değer katmış yazar, şair ve sanatçıların isimlerinin yazılı olduğu plakaları yaşadıkları binalara yerleştirerek ölümsüzleştirdi.

Çankaya Belediyesi, Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği ile ilçede yaşamış şair, yazar ve sanatçıların isimleri hayattayken ikamet ettikleri binada ölümsüzleştirildi. " Çankaya'da Yaşamış Yazar ve Şairlerin İzinde" adlı proje ile toplumsal birer değer olan kişilerin isimleri ve bilgilerinin yer aldığı tabela yaşadıkları apartmanın girişine yerleştirildi.

Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana Çankaya bölgesinde yaşamış şair ve yazarların yaşadıkları binalara isimlerinin yazılı olduğu plakaları yerleştirilmesinin ilk uygulaması Bahçelievler'de yapıldı.

Çankaya Belediyesi'nin yaklaşık 3 sene önce başlattığı ve ilk olarak Fakir Baykurt, Rasim ve Remziye Kaygusuz ile Türk Halk Müziği'nin ustası Özay Gönlüm'ün isim plaketlerinin Bahçelievler'de yaşadıkları binalara monte edildiği proje genişletilerek tamamlandı.

Türkiye'ye fikirleri, hizmetleri ve başarılarıyla değer katmış aydınların isimleri, çocukluklarının ve gençliklerinin geçtiği apartmanlara isim plaketi şeklinde monte edildi. İsim plaketlerinde bulunan QR kodu ile de kişilerin biyografisine de ulaşılabiliyor.

Çankaya'ya ve Türkiye'ye değer katan yazar, şair ve sanatçıların yaşadıkları mekan özelinde ölümsüzleştirmeyi amaçlayan proje kapsamında yeni isim plaketleri vatandaşların ve komşuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Emin Çölaşan, Zülfü Livaneli, İsmail Hakkı Tonguç, Talip Apaydın, Orhan Asena, Altan Öymen, Enver Ziya Karal, Muammer Aksoy, Semih Sergen, Üstün Dökmen ve Suna Kan'ın isimleri yaşadıkları binalarda ölümsüzleştirildi.

ANKA / Yerel