Türkiye'nin Değerleri Çankaya'da Yaşatılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Değerleri Çankaya'da Yaşatılıyor

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Türkiye'nin Değerleri Çankaya'da Yaşatılıyor

Çankaya Belediyesi, ilçede yaşamış ve topluma değer katmış yazar, şair ve sanatçıların isimlerinin yazılı olduğu plakaları yaşadıkları binalara yerleştirerek ölümsüzleştirdi.

Çankaya Belediyesi, ilçede yaşamış ve topluma değer katmış yazar, şair ve sanatçıların isimlerinin yazılı olduğu plakaları yaşadıkları binalara yerleştirerek ölümsüzleştirdi.

Çankaya Belediyesi, Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği ile ilçede yaşamış şair, yazar ve sanatçıların isimleri hayattayken ikamet ettikleri binada ölümsüzleştirildi. " Çankaya'da Yaşamış Yazar ve Şairlerin İzinde" adlı proje ile toplumsal birer değer olan kişilerin isimleri ve bilgilerinin yer aldığı tabela yaşadıkları apartmanın girişine yerleştirildi.

Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana Çankaya bölgesinde yaşamış şair ve yazarların yaşadıkları binalara isimlerinin yazılı olduğu plakaları yerleştirilmesinin ilk uygulaması Bahçelievler'de yapıldı.

Çankaya Belediyesi'nin yaklaşık 3 sene önce başlattığı ve ilk olarak Fakir Baykurt, Rasim ve Remziye Kaygusuz ile Türk Halk Müziği'nin ustası Özay Gönlüm'ün isim plaketlerinin Bahçelievler'de yaşadıkları binalara monte edildiği proje genişletilerek tamamlandı.

Türkiye'ye fikirleri, hizmetleri ve başarılarıyla değer katmış aydınların isimleri, çocukluklarının ve gençliklerinin geçtiği apartmanlara isim plaketi şeklinde monte edildi. İsim plaketlerinde bulunan QR kodu ile de kişilerin biyografisine de ulaşılabiliyor.

Çankaya'ya ve Türkiye'ye değer katan yazar, şair ve sanatçıların yaşadıkları mekan özelinde ölümsüzleştirmeyi amaçlayan proje kapsamında yeni isim plaketleri vatandaşların ve komşuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Emin Çölaşan, Zülfü Livaneli, İsmail Hakkı Tonguç, Talip Apaydın, Orhan Asena, Altan Öymen, Enver Ziya Karal, Muammer Aksoy, Semih Sergen, Üstün Dökmen ve Suna Kan'ın isimleri yaşadıkları binalarda ölümsüzleştirildi.

ANKA / Yerel

Çankaya Belediyesi Bahçelievler Türkiye Çankaya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title