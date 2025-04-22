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Türkiye'nin Çatısı Ağrı Dağı Nahçıvan'da Görsel Şölen Sunuyor

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Ağrı Dağı, sahip olduğu yüksekliğiyle 'Türkiye'nin çatısı' olarak bilinirken, Nahçıvan'da kar yağışının ardından beyaz örtüsüyle görsel bir şölen sunuyor. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki dağ, son günlerdeki kar yağışı ile adeta gelinliğini giymiş durumda.

Nahçıvan'dan görüntülenen ' Türkiye'nin çatısı'ndan görsel şölen

IĞDIR - Sahip olduğu yüksekliğiyle " Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen ve Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde görüntülenen Ağrı Dağı, görsel şölen sunuyor.

Sahip olduğu yükseklikten dolayı " Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde de görsel şölen sunuyor. Son günlerde etkili olan kar yağışı ile adeta gelinliğini giyen Ağrı Dağı, görüldüğü her noktadan görsel şölen sunuyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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