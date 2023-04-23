Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliğinde 23 Nisan coşkusu

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe hem Türk hem de Taylandlı aileler katıldı.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe hem Türk hem de Taylandlı aileler katıldı.

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok noktasında da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sürüyor. Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliğinde de 23 Nisan dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Hem Türk hem de Taylandlı çocukların aileleri ile katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı, Tayland'da yaşayan sevgili çocuklarımız, değerli aileleri, Taylandlı öğrenciler ve velileriyle birlikte Büyükelçiliğimiz Rezidansında coşkuyla kutladık. Bu güzel günde bizlere eşlik eden tüm konuklarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy da çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. - BANGKOK