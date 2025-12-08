Haberler

"Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı" İstanbul'da başladı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıya iki ülkenin üst düzey yetkilileri katılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen "Türkiye- Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı" başladı.

Türkiye, "Türkiye- Macaristan Ortak İstişare Mekanizması Birinci Toplantısı"na ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da düzenlenen toplantıya Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Macaristan tarafından ise, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Milli Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, Başbakan Orban'ın Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Marcell Biro ve Milli Ekonomi Bakanlığı'nda Savunma Sanayinden Sorumlu Devlet Sekreteri Richard Szabados'un katıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
