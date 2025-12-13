Haberler

Türkiye Kolaj Topluluğu'nun "Her Şey Yolunda Mı?" Sergisi Ankara'da Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Kült Kavaklıdere'de açılan sergi, 13 katılımcının eserleri ile sanatseverleri buluşturdu. Sergi, 15 Aralık'a kadar ziyarete açık kalacak.

Haber: Kadir DEVİR

(ANKARA) - Türkiye Kolaj Topluluğu'nun "Her şey yolunda mı?" sergisi, Ankara Kült Kavaklıdere'de açıldı. Proje yöneticiliğini Burcu Gündüz ve Eren Erdal Çapar'ın yaptığı sergide 13 katılımcının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye Kolaj Topluluğu, "Her şey yolunda mı?" sergisini Ankaralıların beğenisine sundu. Burcu Gündüz ve Eren Erdal Çapar'ın proje yönetici olarak yer aldığı sergide Burcu Gündüz, Eren Erdal Çapar, Kaan Çetin, Leyla Uğur, Melike Aydoğmuş, Miray Kotil Atalay, Muhsin Topdağı, Nurgül Çağlarbaş, Özgür Demirkıran, Pamuk Şen Karadeniz, Safa Berkay, Peker Yaren Akoluk ve Zeynep Aslanbumin'in eserleri yer alıyor. Kült Kavaklıdere'de sanatseverleri ağırlayan sergi, 15 Aralık'a kadar açık kalacak.

Sergiye katılan sanatçılar, eserleriyle ilgili şunları söyledi:

Miray Kotil Atalay: "Evimin Yolunda videoart çalışması ile ev olarak benimsediğimiz doğadan kopuşumuzun tekdüzeliğe indirgenen yerinde sayma ile betonda sıkışmadan önceki renkli yolumuzun seyrini sunuyorum."

Melike Aydoğmuş: "Kolajlarım, bireyin üzerine çöken toplumsal beklentiler, yaşamın ağırlığı ve görünmez baskılar arasında kendi sesini bulma mücadelesini yansıtıyor."

Kaan Çetin: "Kırgınlık, insanın çoğu zaman bastırdığı ama içinden hiç gitmeyen bir duygunun görsel anlatımı."

Safa Berkay Peker: "Eserimde bireyin çarpıtılmış yansımalar, kurgulu illüzyonlar yerine gerçeğin ta kendisini bulmak için sarf ettiği absürt ve yoğun çabayı görselleştiriyorum."

Nurgül Çağlarbaş: "Her şey yolunda gitmediğinde yeterince öfkeli miyim diye merak ediyorum; bu üç kolaj çalışması da öfkenin kökeni, korunması ve onarım işlevlerini görünür kılmak amacıyla ele aldığım bir yüzleşme çağrısı benim için."

Yaren Akoluk: "Hayatımda yolunda gitmediğini düşündüğüm şeyleri kolajla ele almayı isterken, kolaj yapmak bana 'yoldan' ne anladığımı sordu. belki net bir yanıt veremesem de bu beklenmedik soruyu olduğu gibi paylaşmak istedim."

Leyla Uğur: "'Kucaklaşma' kolajımda iletişimin kırılganlığını ve söylenmeyenlerin ağırlığını anlatmaya çalıştım."

Zeynep Aslanbumin: "Malzemenin kırılganlığı ve direnci üzerinden, iktidarın beden politikalarını sıkışma, dayanışma ve duyarsızlaşma gibi kavramlarla görünür kılmaya çalıştım."

Pamuk Şen Karadeniz: "İçi dolu iki adlı üç boyutlu eserimde bazen iç dünyamızın ve dış dünyamızın çeliştiğini ama genellikle ikisinden de izler taşıdığımızı ve barışmak gerekliliğini anlatmaya çalıştım."

Kaynak: ANKA / Yerel
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama: Yasa dışı bahis cezaları artırılıyor

Bu suçu işleyenler yandı! Cezaları katbekat artırılıyor
Erol Bulut, şampiyonluk yarışında Trabzonspor'a şans tanımadı

Şampiyonluk yarışında o takıma şans tanımadı
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! Trump: FBI burada, şüpheli gözaltında
Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia

Güllü'nün eski patronundan kızı Tuğyan Ülkem Güler için çarpıcı iddia
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın boşanma nedeni ortaya çıktı

Ünlü çiftin boşanma nedenleri ortaya çıktı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırıyı DEAŞ gerçekleştirmiş

Suriye'de ABD askerlerine yönelik saldırının arkasından o örgüt çıktı
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var

Doğum izni artıyor! Düzenlemede dikkat çeken yeni bir grup var
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
title