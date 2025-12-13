Türkiye Kolaj Topluluğu'nun "Her Şey Yolunda Mı?" Sergisi Ankara'da Açıldı

Haber: Kadir DEVİR

(ANKARA) - Türkiye Kolaj Topluluğu'nun "Her şey yolunda mı?" sergisi, Ankara Kült Kavaklıdere'de açıldı. Proje yöneticiliğini Burcu Gündüz ve Eren Erdal Çapar'ın yaptığı sergide 13 katılımcının eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye Kolaj Topluluğu, "Her şey yolunda mı?" sergisini Ankaralıların beğenisine sundu. Burcu Gündüz ve Eren Erdal Çapar'ın proje yönetici olarak yer aldığı sergide Burcu Gündüz, Eren Erdal Çapar, Kaan Çetin, Leyla Uğur, Melike Aydoğmuş, Miray Kotil Atalay, Muhsin Topdağı, Nurgül Çağlarbaş, Özgür Demirkıran, Pamuk Şen Karadeniz, Safa Berkay, Peker Yaren Akoluk ve Zeynep Aslanbumin'in eserleri yer alıyor. Kült Kavaklıdere'de sanatseverleri ağırlayan sergi, 15 Aralık'a kadar açık kalacak.

Sergiye katılan sanatçılar, eserleriyle ilgili şunları söyledi:

Miray Kotil Atalay: "Evimin Yolunda videoart çalışması ile ev olarak benimsediğimiz doğadan kopuşumuzun tekdüzeliğe indirgenen yerinde sayma ile betonda sıkışmadan önceki renkli yolumuzun seyrini sunuyorum."

Melike Aydoğmuş: "Kolajlarım, bireyin üzerine çöken toplumsal beklentiler, yaşamın ağırlığı ve görünmez baskılar arasında kendi sesini bulma mücadelesini yansıtıyor."

Kaan Çetin: "Kırgınlık, insanın çoğu zaman bastırdığı ama içinden hiç gitmeyen bir duygunun görsel anlatımı."

Safa Berkay Peker: "Eserimde bireyin çarpıtılmış yansımalar, kurgulu illüzyonlar yerine gerçeğin ta kendisini bulmak için sarf ettiği absürt ve yoğun çabayı görselleştiriyorum."

Nurgül Çağlarbaş: "Her şey yolunda gitmediğinde yeterince öfkeli miyim diye merak ediyorum; bu üç kolaj çalışması da öfkenin kökeni, korunması ve onarım işlevlerini görünür kılmak amacıyla ele aldığım bir yüzleşme çağrısı benim için."

Yaren Akoluk: "Hayatımda yolunda gitmediğini düşündüğüm şeyleri kolajla ele almayı isterken, kolaj yapmak bana 'yoldan' ne anladığımı sordu. belki net bir yanıt veremesem de bu beklenmedik soruyu olduğu gibi paylaşmak istedim."

Leyla Uğur: "'Kucaklaşma' kolajımda iletişimin kırılganlığını ve söylenmeyenlerin ağırlığını anlatmaya çalıştım."

Zeynep Aslanbumin: "Malzemenin kırılganlığı ve direnci üzerinden, iktidarın beden politikalarını sıkışma, dayanışma ve duyarsızlaşma gibi kavramlarla görünür kılmaya çalıştım."

Pamuk Şen Karadeniz: "İçi dolu iki adlı üç boyutlu eserimde bazen iç dünyamızın ve dış dünyamızın çeliştiğini ama genellikle ikisinden de izler taşıdığımızı ve barışmak gerekliliğini anlatmaya çalıştım."