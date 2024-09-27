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Türkiye-Irak Sınırında 3.1 Büyüklüğünde Deprem

Türkiye-Irak Sınırında 3.1 Büyüklüğünde Deprem
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan verilere göre, deprem Irak'ın Duhok bölgesi ile Yüksekova arasında saat 12.39'da gerçekleşti. Merkez üssü Dilekli köyü olarak belirlendi, deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

Türkiye- Irak sınırında meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi.

Afad'dan alınan verilere göre saat 12.39'da Irak'ın Duhok bölgesi ile Yüksekova arasındaki bölgede 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yüksekova ilçesi Dilekli köyü olarak açıklanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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