Türkiye-Irak Sınırında 3.1 Büyüklüğünde Deprem
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan verilere göre, deprem Irak'ın Duhok bölgesi ile Yüksekova arasında saat 12.39'da gerçekleşti. Merkez üssü Dilekli köyü olarak belirlendi, deprem kısa süreli paniğe yol açtı.
Türkiye- Irak sınırında meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi.
Afad'dan alınan verilere göre saat 12.39'da Irak'ın Duhok bölgesi ile Yüksekova arasındaki bölgede 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yüksekova ilçesi Dilekli köyü olarak açıklanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. - HAKKARİ