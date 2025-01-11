Türkiye Diyanet Vakfı 2024'te 2 Milyondan Fazla Bağış Aldı

2024 yılında gelen bağışlarla ilgili bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 1 milyon 254 bin 457 bağışçıdan 2 milyon 55 bin 709 adet bağış aldıklarını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü yardım çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. 2024 yılında gelen bağışlarla ilgili bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 1 milyon 254 bin 457 bağışçıdan 2 milyon 55 bin 709 adet bağış aldıklarını söyledi. Bu bağışlarla TDV 2024 yılında 55 milyon 171 bin 42 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

"Zekatlar mazlum ve mağdur kardeşlerimize ulaştırıyor"

TDV'nin zekat bağışlarını şeffaf ve güvenilir bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını vurgulayan Genel Müdür İzani Turan, "Vakfımız, ülkemizde ve 149 ülkede bağışçılarımızın emanet ettiği zekatları eğitim başta olmak üzere dinimizce zekat verilebilecek nitelikteki mazlum ve mağdur kardeşlerimize ulaştırıyor. Bağışçılarımız, zekat hesaplama uygulamamız ve zekat.tdv.org adresinden zekatlarını kolayca hesaplayıp bağışlarını online olarak gerçekleştirebiliyorlar. Bu sistem, bağış sürecini hem kolaylaştırıyor hem de bağışçılarımıza güven veriyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu yıl 146 bin 132 bağışçımızdan zekat bağışı aldık"

Zekat bağışlarının önemine de dikkat çeken Turan, bu alanda da yoğun bir ilgi olduğunu dile getirerek, "Bu yıl 146 bin 132 bağışçımızdan zekat bağışı aldık. Bu rakamlar, toplumumuzun yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan çok kıymetli bir tablo oluşturuyor" dedi.

"Büyük bir dayanışma örneği sergiliyoruz"

İzani Turan, TDV'nin sadece yardım ulaştırmakla kalmayıp, gönülleri birleştiren bir köprü olduğunu ifade ederek, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak dini hassasiyetlere uygun bağış sürecimiz ve güçlü organizasyon yapımızla toplumumuzun yardımlaşma duygularını bir araya getirerek büyük bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Her bağış, sadece bir yardım değil, gönüllere bir dokunuş, umutların yeşermesine vesiledir. Bağışçılarımızın desteğiyle, mazlumlara ulaşıyor ve onların dualarında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA