Üye Girişi
Haberler
Biden'dan Trump yönetimine yangın çağrısı: Odaklanmaya devam etmeleri için dua ediyorum

Bıden topu Trump'a attı: Sizin için dua ediyorum
ABD'de yangın nedeniyle cehenneme dönen bölgede kurtulan tek yapı

Cehenneme dönen bölgede dikkat çeken yapı! Hasar bile almadı
DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya gelecek

DEM Parti heyetinden 2 kritik ziyaret! İlk durak Demirtaş
Esenyurt'ta seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu

Gece yarısı korkunç saldırı! Seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu

Türkiye Diyanet Vakfı 2024'te 2 Milyondan Fazla Bağış Aldı

Türkiye Diyanet Vakfı 2024'te 2 Milyondan Fazla Bağış Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 2024 yılında toplam 2 milyon 55 bin 709 bağış alındığını ve bu bağışlarla 55 milyon 171 bin 42 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldığını açıkladı. Vakfın zekat ve bağış süreçlerinin güvenilir ve şeffaf olduğunu belirtti.

2024 yılında gelen bağışlarla ilgili bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 1 milyon 254 bin 457 bağışçıdan 2 milyon 55 bin 709 adet bağış aldıklarını söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü yardım çalışmalarıyla hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. 2024 yılında gelen bağışlarla ilgili bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 1 milyon 254 bin 457 bağışçıdan 2 milyon 55 bin 709 adet bağış aldıklarını söyledi. Bu bağışlarla TDV 2024 yılında 55 milyon 171 bin 42 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

"Zekatlar mazlum ve mağdur kardeşlerimize ulaştırıyor"

TDV'nin zekat bağışlarını şeffaf ve güvenilir bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını vurgulayan Genel Müdür İzani Turan, "Vakfımız, ülkemizde ve 149 ülkede bağışçılarımızın emanet ettiği zekatları eğitim başta olmak üzere dinimizce zekat verilebilecek nitelikteki mazlum ve mağdur kardeşlerimize ulaştırıyor. Bağışçılarımız, zekat hesaplama uygulamamız ve zekat.tdv.org adresinden zekatlarını kolayca hesaplayıp bağışlarını online olarak gerçekleştirebiliyorlar. Bu sistem, bağış sürecini hem kolaylaştırıyor hem de bağışçılarımıza güven veriyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu yıl 146 bin 132 bağışçımızdan zekat bağışı aldık"

Zekat bağışlarının önemine de dikkat çeken Turan, bu alanda da yoğun bir ilgi olduğunu dile getirerek, "Bu yıl 146 bin 132 bağışçımızdan zekat bağışı aldık. Bu rakamlar, toplumumuzun yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan çok kıymetli bir tablo oluşturuyor" dedi.

"Büyük bir dayanışma örneği sergiliyoruz"

İzani Turan, TDV'nin sadece yardım ulaştırmakla kalmayıp, gönülleri birleştiren bir köprü olduğunu ifade ederek, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak dini hassasiyetlere uygun bağış sürecimiz ve güçlü organizasyon yapımızla toplumumuzun yardımlaşma duygularını bir araya getirerek büyük bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Her bağış, sadece bir yardım değil, gönüllere bir dokunuş, umutların yeşermesine vesiledir. Bağışçılarımızın desteğiyle, mazlumlara ulaşıyor ve onların dualarında yer alıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bıden topu Trump'a attı: Sizin için dua ediyorum
img

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
img

Fatih Altaylı'dan skandal ifadeler: Allah'ın oğlu gelse...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı dikkat çekti

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı atmak istediler

Ferdi Tayfur'un cenazesinde polisler ünlü oyuncunun yakasına yapıştı
Yusuf Dikeç'in 30 dakika röportaj için 1 milyon lira istediği iddia edildi

30 dakika için 1 milyon istiyor
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar
İtalyan Bakan Urso, Baykar'a İtalyan savunma devi Leonardo ile işbirliği teklif etti

İtalya'dan Baykar'a "dev" teklif

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.