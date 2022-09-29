Bağcılar Belediye Başkanı, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ziyaret etti. Müze'nin güzelliği karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Özdemir, "Ülkemizde bu tarz mekanların varlığı bizi mutlu ediyor" dedi.

Türkiye'de ilk ve tek olarak gösterilen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü'nde ücretsiz olarak misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İçerisinde bulunan çeşitli mumyalanmış balıkları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Dün öğlen saatlerinde müzeye anlamlı ve önemli bir ziyaret daha gerçekleşti. Müzeyi, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Özdemir, müzeyi beğendiğini de ifade ederek şaşkınlığını gizleyemedi. Başkan Özdemir'e müzeyi gezdiren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, mumyalanmış balıkların hikayelerini ve tarihini anlattı. Balcı, öte yandan ziyaretten duyduğu mutluluğu da ifade etti.

Gerçekleşen ziyaret hakkında konuşan Balıkçı Kenan Balcı, " Beylikdüzü, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ndeyiz. Çok değerli bir misafirimiz var. Bağcılar Belediye Başkanımız bizi ziyaret etti. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde öğrencilerimize ve halkımıza giriş ücretsizdir" dedi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ziyareti sırasında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bugün Beylikdüzü ilçemizde AK Parti İstanbul İl Başkanlığımızın 'Yüz yüze 100 Gün' programı kapsamında ilçe başkanımızla yaptığımız toplantıdan sonra esnaf ziyareti ile güne başladık. Kenan Bey'in işyerine de arkadaşlarımızla beraber uğradık. Bizi gerçekten şaşırtan ve çok mutlu eden bir ana da şahitlik ettik. Ben Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ilk defa görüyorum. Bu sadece dörtte biriymiş önceden burası daha büyükmüş. Öğrencilerin de burayı ziyaret ettiğini ve burada 300 tona yakın balığın olduğunu ve çok fazla çeşit balığın bulunduğunu gördük. Ülkemizde bu tarz mekanların varlığı bizi mutlu ediyor. Her alanda müzelerin varlığı bizi mutlu ediyor. Çocuklarımızın öğrenme becerileri bunda çok fazla geliştiren unsurlar. Tabi ki Kenan Bey de mesleğine aşık biri olarak bizi mutlu etti. Bize de balık ikramında bulundular. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.