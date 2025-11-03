Türkiye'den Suriyeli Gönüllü Geri Dönüşler Duygusal Anlara Sahne Oldu

Esad rejiminin sona ermesinin ardından gönüllü geri dönüşler hız kesmeden sürerken, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda duygulandıran anlar yaşandı. Yaklaşık 14 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli Muhammed Sefira, ülkesine dönmeden önce cebinden çıkardığı Türk bayrağını öperek Türkiye'ye olan sevgisini gözler önüne serdi. Öte yandan Suriyeli sığınmacılar da Türkiye'de kendilerine kucak açan Türk halkına teşekkür etti.

Geçtiğimiz yıl 8 Aralık'ta Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri hız kesmeden devam ediyor. Geri dönüş işlemlerinin yapıldığı Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde Suriyeliler, gerekli çıkış işlerini tamamlayarak ülkelerine geçiş yapıyor.

İstanbul'dan Kilis'e gelerek dönüş işlemlerini yaptıran, Türkiye'ye 8 yaşında geldiğini ve 14 yıldır burada yaşadığını belirten Suriyeli Muhammed Sefira, "İstanbul'da tekstil işinde çalıştım. Türkiye'de çok güzel yıllarım geçti, çok iyi insanlarla tanıştım. Birçok Türk arkadaşım oldu. Dönüş yapacağımı duyunca hepsi üzüldü" dedi.

Memleketine dönerken Türk bayrağını öpmesiyle ilgili konuşan Sefira, "Türkiye bana kapılarını açtı, burada büyüdüm. Türk bayrağı çok güzel. Onu hiçbir zaman unutmayacağım. Kısmetimiz bu kadarmış. Afrin'e gidiyorum" diye konuştu. - KİLİS