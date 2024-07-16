Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığına Prof. Dr. Ferhat Pirinççi atandı

Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığına Uludağ Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ferhat Pirinççi atandı.

Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığına atandığını sosyal medya hesabından duyururken, görevinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kendisine tevdi edildiğini ifade etti. - ANKARA