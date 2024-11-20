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Türkiye Barolar Birliği'nden Depremzedelere Ücretsiz Hukuki Destek Projesi

Türkiye Barolar Birliği'nden Depremzedelere Ücretsiz Hukuki Destek Projesi
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Türkiye Barolar Birliği'nin 'Yolda Adli Yardım Servis Aracı Projesi,' UNICEF tarafından desteklenen bir girişim olarak depremden etkilenen 11 ilde hukuki yardımlar sunuyor. Proje, Gaziantep'te vatandaşlara hukuki destek vererek devam ediyor ve afet mağdurlarının yaralarını sarmayı hedefliyor.

Türkiye Barolar Birliği'nin "Yolda Adli Yardım Servis Aracı Projesi," UNICEF tarafından fonlanarak hayata geçirildi. Proje kapsamında depremden etkilenen 11 ilde, özel donanımlı araçlarla vatandaşlara ücretsiz hukuki destek sunulacak.

6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilde, özel donanımlı araçlarla vatandaşlara ücretsiz hukuki destek sunulacak. Proje, 5'inci il olan Gaziantep'te devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tır içerisinde depremzedelere verilen hukuki destek ile ilgili konuşan Avukat Selda Gök, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlara hukuki yardım sağlamak amacıyla bu proje başladı. Sadece evleri yıkılan değil, depremden doğrudan veya dolaylı şekilde etkilenen herkesin projeden faydalanması gerekiyor" dedi.

"Araçlar, deprem bölgelerinde birer ay boyunca görev yapacak"

Hizmetin detaylarını paylaşan Gök, "Araçlar, deprem bölgelerinde birer ay boyunca görev yapacak. Gaziantep'te 15 Temmuz Meydanı'nda iki hafta, ardından İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde iki hafta süreyle vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Her gün iki gönüllü avukat, sabah 10: 00'dan akşam 17: 30'a kadar sahada destek sunacak. Bu süreçte vatandaşlara tamamen ücretsiz hukuki yardım sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında şu ana kadar depremden etkilenen dört ili ziyaret ettiklerini belirten Gök, "Beşinci ilimiz Gaziantep. Daha sonra Şanlıurfa'ya geçeceğiz" diye konuştu.

UNICEF destekli bu projeyle, afetin yaralarını sarmak için hukuki yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara önemli bir destek sunulması hedefleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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