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Türkeli'de İlk Kez Çocuk Sağlığı Uzmanı Ramazan Namazı Kıldırdı

Türkeli'de İlk Kez Çocuk Sağlığı Uzmanı Ramazan Namazı Kıldırdı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde, Ramazan boyunca düzenlenen hatimle namaz programında, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Taha Demirci namazı kıldırarak cemaatin büyük beğenisini topladı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde Ramazan boyunca devam eden hatimle namaz programında bir ilk yaşandı. Gemiyanı Mahalle Camisi'nde bu kez namazı ilçede görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Taha Demirci kıldırdı.

Türkeli Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve aynı zamanda hafız olan Uzm. Dr. Muhammed Taha Demirci, Gemiyanı Mahalle Camisi'nde hatimle teravih namazı kıldırarak cemaatin beğenisini topladı.

Düzenlenen programa müdavim cemaatin yanı sıra Suffe Hafızlık Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencileri de katıldı. Hafız Demirci, öğrencilere ilmi ve akademik anlamda örnek teşkil etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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