Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Eğitimli Köpekleri Kahraman Mehmetçik'e Destek Oluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda fayda sağlayan eğitimli köpekler, Bursa'daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda özel yöntemlerle eğitiliyor. Toplam 12 farklı ırktan köpek, mayın arama, narkotik ve devriye görevi gibi birçok noktada Kahraman Mehmetçik'e yardımcı oluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nitelikli eğitilmiş askeri köpek ihtiyacını karşılamak hedefiyle 1960'lı yıllarda kurulan Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda 12 farklı ırkta yüzlerce köpek eğitimlerini uzman personel eşliğinde aralıksız sürdürüyor. Birlikteki yavru köpekler görsel ve işitsel uyarılara cevabı, zekası, saldırganlığı, yükseklik korkusu testlerinden geçirildikten sonra branşı seçilerek yaklaşık 20 ay sürecek zorlu eğitime başlıyor. Modern üretim teknikleri kullanılarak eğitilen köpekler 3 aylık oldukları dönemden itibaren özel olarak sosyal hayata alıştırma parkurlarında ortalama 2 yıl süre ile eğitimden geçiyor.

Belçika malinois, Alman çoban ve labrador ırkı köpekler özellikle koku temelli branşlar olan mayın, bomba ve narkotik arama gibi görevlerde kullanılırken yerli ırklardan Türk çoban ve Akbaş ise cephanelik ve hudut hatlarında devriye köpeği olarak kullanılıyor. 8 farklı eğitim branşında eğitilen köpeklerin zorlu eğitimleri de görenleri de hayran bırakıyor.

Keskin burunlarıyla bombaları bir bir buluyorlar

Personeliyle birlikte yurt içi ve yurt dışında birçok başarıya imza atan askeri köpekler depremlerde de önemli rol alıyor. Mutlak itaat ile başlayan eğitimler, engelleri bir bir aşarak devam ediyor. Emirle birlikte muhtemel suçluyu anından etkisiz hale getiren köpekler, araç veya çantalara gizlenmiş bombayı da keskin burunları sayesinde kısa sürede bularak eğiticisini uyarıyor. - BURSA