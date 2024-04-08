Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıldönümü Samsun'da Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü Samsun'da çeşitli törenlerle kutlanırken, şehit polisler de mezarları başında anıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla ilk tören Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Daha sonra Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında bulunan polis şehitlikleri ziyaret edildi. Buradaki törenlerin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehit ailelerine taziyelerde bulunulduktan sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"Şehit bayraktır, vatandır, bağımsızlıktır"

Şehitlik anı defterini imzalayan Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, "Aziz şehitlerimiz, Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Kurutuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı şehrimizde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Şehit bayraktır, vatandır, bağımsızlıktır. Emniyet teşkilatı personelimiz bu inanç ve kararlılıkla görevini yapmaya devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim ise "Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bugün Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzün düzenlediği programlara iştirak ediyoruz. Sabahki törenlerin ardından şehitlik ziyaretleri gerçekleştirip, dua ettik. Anma programlarımızı yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehit yakınlarımızın da acısını yürekten paylaşıyoruz" diye konuştu.

Samsun Büyük Cami'de öğle namazı öncesi şehitler için Mevlid-i Şerif okunması ile program sona erdi.

Törenlere ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Vekili/İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, şehit yakınları, gaziler, emniyet teşkilatı mensupları ve protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN