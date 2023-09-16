Türk PDR-Der'den GGC'ye ziyaret

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-Der) Diyarbakır İl Başkanı Hayriye Müjde Erçetin ve yönetim kurulu üyeleri, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetimini ziyaret ederek, gazetecilerin karşılaştığı psikolojik sorunlar, travmalar ve karşılıklı işbirliği istişaresinde bulundu.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-Der) Diyarbakır İl Başkanı Hayriye Müjde Erçetin ve yönetim kurulu üyeleri, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetimini ziyaret ederek, gazetecilerin karşılaştığı psikolojik sorunlar, travmalar ve karşılıklı işbirliği istişaresinde bulundu.

Türk PDR-Der yönetimine yeni atanan İl Başkanı Hayriye Müjde Erçetin, İl Başkan Yardımcısı Ramazan Aydın, Genel Sekreteri Serhat Avşar, Eğitim Sekreteri Sertap Tetik, Mali Sekreteri Ömer Ekinci, Örgütlenme Sekreteri Güzin Ayhan, Basın ve Yayın Sekreteri Şilan Akdemir ve Proje Sekreteri Kader Türk, GGC Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan, Başkan Vekili Abdulkerim Kantarcıoğlu, Genel Sekreter Ahmet Ün ile GGC şehitlik kampüsünde bir araya geldi. Psikolojik desteğe ihtiyacı olan herkese derman olmak amacıyla çalışacaklarını dile getiren Türk PDR-Der Başkanı Hayriye Müjde Erçetin, gazetecilerin yaşadığı sorunlar ve karşılaştıkları travmalardan kurtulmaları için dernek olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Erçetin, "Yeni yönetimimizi kurduk ve çalışmalarımıza başladık. GGC yönetimine derneğimiz ve çalışma alanlarımızla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki dönemde birlikte yapabileceğimiz çalışmaları değerlendirdik" dedi.

Gazetecilerin sürekli sahada ve her türlü olumsuzluklara rağmen halkın sesi olmaya gayret ettiklerini dile getiren Erçetin, bu zorlu görevi ifa ederken karşılaştıkları travma ve sorunların çözümü için dernek olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını da ifade etti. - DİYARBAKIR