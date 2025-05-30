Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Sapanca'da Düzenlendi

SUBÜ Sapanca Turizm MYO tarafından Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde geleneksel ve yöresel tatların sergilendiği etkinlik düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu'nda Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde geleneksel ve yöresel tatların sergilendiği etkinlik düzenlendi. Etkinliğe SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Oğuz Türkay da katıldı. Etkinlik kapsamında SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları Ekibi bir gösteri sundu. SUBÜ'nün 7'nci yılını kutlamak için Pastacılık ve Ekmekçilik Programı Öğretim Görevlisi Onur Tugay ve programın öğrencilerinin hazırladığı özel pasta kesildi. Etkinlikte yerel ve ulusal ölçekte tanınan çok sayıda kuruluş ve firma Türk mutfağının zenginliğini yansıtan stantlar açtı. Sapanca Turizm MYO öğrenci ve akademisyenleri; ürün hazırlığı, sunumu ve organizasyonun birçok alanında rol aldı. Ayrıca öğrenciler etkinlik süresince katılımcı kuruluş ve firmalarla birebir iletişim kurma fırsatı yakaladı. Sapanca Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema'nın karşılama konuşmasının ardından konuşan Rektör Sarıbıyık, Türk mutfağının zenginliğini genç şef adaylarının üretimi ve yerel firmaların katkılarıyla bir araya getirmenin önemine vurgu yaptı. Sarıbıyık ayrıca katılımcı kuruluş ve firmalara günün anısına teşekkür plaketi takdim etti. - SAKARYA