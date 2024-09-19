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MHP Üyesi Burak Pehlivan'dan 19 Eylül Gaziler Günü Açıklaması

MHP Üyesi Burak Pehlivan'dan 19 Eylül Gaziler Günü Açıklaması
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Milliyetçi Hareket Partisi 13. Dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Türk milletinin kahraman gazilerine vurgu yaparak, onların bağımsızlık ve vatanın birliği için gösterdikleri fedakarlıkları onurlandırdı. Pehlivan, gazilerin milli birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirterek, MHP olarak gazilerin sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada tarih boyunca nice kahramanlık destanı yazan Türk Milleti'nin onurlu kahramanlarının gazilerimiz olduğunu söyledi.

Türk milletinin ortak değerlerinin, milli birlik ve beraberlik ruhunun canlı sembollerinin gazilerimiz olduğunu kaydeden Pehlivan, "Bugün, milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak kahramanca mücadele eden gazilerimizi onurlandırdığımız anlamlı bir gün olan 19 Eylül Gaziler Günü'nü idrak etmekteyiz. Türk milletinin sarsılmaz iradesi, vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkı, tarih boyunca nice kahramanlık destanları yazmıştır. Bu destanların en onurlu kahramanları ise gazilerimizdir. Onlar, gözlerini kırpmadan cephelere koşmuş, canları pahasına vatanımızın bütünlüğünü korumuş ve bağımsızlığımızı muhafaza etmişlerdir. Bugün bizler huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz" dedi.

Pehlivan açıklamasının devamında "Gazilerimiz, Türk milletinin ortak değerlerinin, milli birlik ve beraberlik ruhunun canlı sembolleridir. Onların fedakarlıklarını unutmak, milletimizin tarihine sırt çevirmek anlamına gelir. MHP olarak, gazilerimizin her daim yanındayız ve onların sorunlarını çözmek, hak ettikleri saygıyı göstermek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi 19 Eylül Gaziler Günü Burak Pehlivan Politika Yerel

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