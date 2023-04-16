Türk Lirasının Gürcistan Larisi Karşısında Değer Kaybetmesiyle Birlikte Sarp Sınır Kapısı'nda ve Kemalpaşa'da Gürcü Yoğunluğu Yaşanıyor

Türk lirasının Gürcistan larisi karşısında değer kaybetmesiyle birlikte alışveriş için Türkiye’ye gelen Gürcülerin Sarp Sınır Kapısı’nda ve Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde neden olduğu yoğunluk sürüyor. Kemalpaşalı taksici Serdar Karahan, “5 milyon nüfusu olan Gürcistan’ın larisi, bizim paramızın üstüne çıktı. Yani ben, 100 liraya 190 lari aldığım günleri hatırlıyorum. Şimdi ise 100 liraya 13 lari alabiliyoruz. Kendi halkımın gücü olsun ve ben kendi milletimi taşıyayım, ben bunu istiyorum. Sonuçta benim param, para etsin” dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Türk lirasının Gürcistan larisi karşısında değer kaybetmesiyle birlikte alışveriş için Türkiye'ye gelen Gürcülerin Sarp Sınır Kapısı'nda ve Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde neden olduğu yoğunluk sürüyor. Kemalpaşalı taksici Serdar Karahan, "5 milyon nüfusu olan Gürcistan'ın larisi, bizim paramızın üstüne çıktı. Yani ben, 100 liraya 190 lari aldığım günleri hatırlıyorum. Şimdi ise 100 liraya 13 lari alabiliyoruz. Kendi halkımın gücü olsun ve ben kendi milletimi taşıyayım, ben bunu istiyorum. Sonuçta benim param, para etsin" dedi.

Türk lirasının Gürcistan'ın para birimi lari karşısında değer kaybetmesiyle birlikte Gürcistanlılar, alışveriş için Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyor. Gürcistan sınırında bulunan Kemalpaşa'da Gürcü yoğunluğu yaşanıyor.

"BİZİ GÜRCÜLERE MAHKUM ETTİLER"

Kemalpaşalı bir taksici, "Artvin Kemalpaşa'da yaşıyorum. 2015 yılından beri taksicilik yapıyorum. 36 yıldır durağımız var ve yeri, mevkii belli değil. Bizi Gürcülere mahkum ettiler, ticaret yönünden. Biz, kendi halkımıza hizmet veremiyoruz, özellikle mazot zammından sonra. Bakın, Gürcü halkına muhtaç bıraktılar" dedi.

"BİZ TL İLE ALIP DÖVİZLE SATIYORUZ, DOLAYISIYLA BİZİM İŞİMİZ İYİ"

Kemalpaşalı bir tekstilci ise "Biz lari ile, yani dövizle ticaret yaptığımız için, TL ile alıp dövizle satıyoruz. O yüzdende bizim için herhangi bir sıkıntı yok. Bizim alım gücümüz değersizleşmiyor, aksine artıyor. Dolayısıyla bizim için her şey yolunda" diye konuştu.

" KENDİ HALKIMIN GÜCÜ OLSUN VE BEN KENDİ MİLLETİMİ TAŞIYAYIM, BEN BUNU İSTİYORUM"

Kemalpaşa'da 3 yıldır taksicilik yapan Serdar Karahan da şunları söyledi:

"Bizim para birimimiz zayıfladı, evet gerçekten zayıfladı. 5 milyon nüfusu olan Gürcistan'ın larisi, bizim paramızın üstüne çıktı. Yani ben, 100 liraya 190 lari aldığım günleri hatırlıyorum. Şimdi ise 100 liraya 13 lari alabiliyoruz. Bu da ne demek? Artık ülkemiz ne hale düşmüş ve ne hale geldik, bilmem anlatabiliyor muyum? Bize tabii ki artısı var ama bizim paramız daha iyi olsa iyi olur.

Bizlere olan artısını söyleyeyim. Gürcüler gelip buradan alışveriş yapıyorlar ve biz, taksiciler olarak yoğun çalışıyoruz. Bu insanları getirip götürüyoruz ama inanın ben bunu istemiyorum. Kendi halkımın gücü olsun ve ben kendi milletimi taşıyayım, ben bunu istiyorum. Sonuçta benim param para etsin ve ben kendi halkımı taşıyayım. Benim köylüm, arkadaşım eğer benim taksime binemiyorsa ben bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Gürcü biniyor ve diğer vatandaşlar biniyor, benim ülkemdeki yaşayan vatandaşlarımsa taksime binemiyor".